Nintendo Switch: Hack-Anbieter Bowser muss 40 Monate in Haft

Der kanadische Hacker Gary Bowser muss 40 Monate in Haft. Das gab das US-Justizministerium bekannt. Bowser führte die Hacker-Gruppe Team Xecuter an, die zuletzt vor allem für ihre Hacking-Kits für die Nintendo Switch bekannt war.

Laut Staatsanwalt Nick Brown hat Bowser Unternehmen wie Nintendo mit seinen Geräten, die das Umgehen von Kopierschutz auf Videospielkonsolen ermöglichten, über 65 Millionen US-Dollar Schaden zugefügt. "Aber der Schaden geht über diese Unternehmen hinaus und betrifft auch Videospiel-Entwickler und die kleinen, kreativen Studios, deren harte Arbeit im Grunde gestohlen wird, wenn Spiele raubkopiert werden", zitiert das US-Justizministerium Anwalt Brown.

Bowser sei Teil eines Teams aus mehr einem Dutzend Mitgliedern gewesen. Laut US-Justizministerium war Bowser dabei vorrangig für das Management der Webseiten verantwortlich, über die die Hacking-Kits vertrieben wurden. Außerdem sei er als öffentliches Sprachrohr der Gruppe aufgetreten. Zwei weitere Mitglieder von Team Executer werden ebenfalls angeklagt, wurden aber noch nicht festgenommen.

Dem US-Justizministerium zufolge wird Bowser außerdem eine Entschädigung von 4,5 Millionen US-Dollar an Nintendo zahlen. Schon vorher hatte der 52-jährige Kanadier einer Zahlung von 10 Millionen US-Dollar an Nintendo zugestimmt, um eine Klage des Unternehmens auf außergerichtlichem Weg zu beenden. Neben Nintendo-Konsolen wie der Switch soll Team Xecuter auch Hacks für PlayStation Classic und Microsoft Xbox vertrieben haben.

Team Xecuter

Fast 90 Prozent der gehackten Switch-Konsolen seien auf Xecuter zurückzuführen, schrieb Nintendo in seiner Klageschrift, die das US-Spielemagazin Polygon veröffentlicht hat. Xecuter entwickelte unter anderem die SX-Kits, die aus einem Hacking-Gadget und einem freigeschalteten Betriebssystem bestehen. Mit dieser Kombination können Besitzerinnen und Besitzer einer Nintendo Switch den Kopierschutz ihrer Konsole umgehen und Raubkopien auf ihnen abspielen.

Festgenommen wurde Gary Bowser im vergangenen Oktober in der Dominikanischen Republik, bevor er an die USA ausgeliefert wurde. Seitdem befindet sich der Kanadier in Gewahrsam.

