Nintendo Switch: Neues Modell mit 4K-Auflösung angeblich in Arbeit

Nintendo arbeitet einem Bloomberg-Bericht zufolge an einer neuen Ausgabe der Spielekonsole Switch. Diese neue Version soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen.

Die Veröffentlichung der neuen Switch soll von zahlreichen neuen Spielen begleitet werden, schreibt Bloomberg weiter. Auf der Release-Liste für die neue Konsole könnte unter anderem ein Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" stehen. Die Entwicklung dieses Titels hat Nintendo schon vor über einem Jahr bestätigt, seitdem war es aber ruhig um den neuen Zelda-Teil.

Trailer zum Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (Quelle: Nintendo)

4K-Auflösung im Gespräch

Im Vergleich zur aktuellen Switch soll die kommende Switch-Konsole vor allem bessere Technik bieten. Nintendo testet demnach sogar 4K-Auflösung, die finale Hardware stehe aber noch nicht fest. Dass 4K-Auflösung auf dem Switch-Display selbst angezeigt wird, ist unwahrscheinlich: Als Mobilkonsole hat die Switch ein vergleichsweise kleines Display. Eine derart hohe Auflösung würde außerdem stark an der Akkulaufzeit nagen.

Möglich ist hingegen, dass die neue Switch 4K-Auflösung ausgibt, wenn sie an einen Fernseher gedockt wird. Die aktuelle Switch zeigt auf dem eigenen Display 720p und am TV 1080p an – bei der neuen Version könnte Nintendo den Schritt zu 1080p/4K gehen. Das setzt voraus, dass die neue Switch wie das aktuelle Hauptmodell in beiden Modi genutzt werden kann. Die zuletzt veröffentlichte Switch Lite kann lediglich mobil eingesetzt werden, ein Fernseh-Dock fehlt.

Über 60 Millionen Mal verkauft

Ob die neue Switch lediglich eine Hardware-Revision oder eine komplett neue Generation darstellen wird, ist bislang unklar. Ebenfalls nicht bekannt ist, ob bisherige Switch-Spiele auf der neuen Switch laufen werden – und andersherum. Von Nintendo gibt es bisher keine Bestätigung, dass ein Nachfolger für die Switch in Arbeit ist. Die Switch kam im März 2017 in den Handel.

Bis heute verkauft sich die Switch hervorragend: Während der Cororonakrise profitierte Nintendos Hybrid-Konsole unter anderem von der Veröffentlichung von "Animal Crossing: New Horizons". Insgesamt wurde die Nintendo-Konsole über 60 Millionen Mal verkauft. Diese Zahl umfasst sowohl die Standard-Variante als auch die Lite-Version der Switch.

