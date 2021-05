Nintendo Switch: Neues OLED-Modell kommt angeblich im Herbst

Nintendo steht kurz vor dem Produktionsstart einer neuen Version der Nintendo Switch. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Bloomberg, das zuvor bereits zahlreiche technische Details der kommenden Spielkonsole genannt hatte. Demnach will Nintendo bereits im Juli damit beginnen, die neue Switch herzustellen.

Auf den Markt soll die neue Nintendo Switch dann im September oder im Oktober kommen, berichtet Bloomberg mit Bezug auf nicht näher genannte Quellen. Die neue Switch könnte demnach bereits im Vorfeld der Spielemesse E3 angekündigt werden, die offiziell am 12. Juni stattfindet. Das würde es Entwicklerstudios erlauben, Spiele bei ihren Präsentationen bereits auf der neuen Hardware zu zeigen.

OLED statt LCD

Nintendo hat bisher nie bestätigt, an einer neuen Switch zu arbeiten. Trotzdem sind aus Medienberichten schon zahlreiche Details bekannt: Die kommende Konsole soll anstelle eines LC-Displays wie das aktuelle Modell ein OLED-Display verwenden. Das verspricht bessere Kontraste als die bisherigen IPS-Panels. Außerdem haben OLED-Displays häufig bessere Reaktionszeiten, was sich gerade bei Videospielen bemerkbar machen kann. Meist sind OLED-Panels dafür teurer als ihre LCD-Pendants.

Die Auflösung des Displays soll bei 720p bleiben, was auch am Bedarf liegen dürfte, den Akku für die mobile Nutzung nicht zu stark zu beanspruchen. Einem weiteren Bloomberg-Bericht zufolge verbessert Nintendo aber die Auflösung im TV-Modus: Demnach wird die kommende Switch 4K statt 1080p ausgeben, wenn sie an einen Fernseher angeschlossen ist.

Das soll DLSS ermöglichen: Nvidias Upscaling-Technik DLSS (Deep Learning Super Sampling) kommt bereits bei einigen PC-Spielen im Einsatz. Mit der Technik werden Videospiele in niedrigeren Auflösungen wie etwa 1080p gerendert und von einem KI-Modell auf höhere Auflösungen wie 4K hochskaliert. Im Vergleich zum nativen Rendering in höheren Auflösungen spart dieses Vorgehen Rechenleistung und ermöglicht es so, aufwendige Spiele ohne große Performance-Einbußen scharf darzustellen. Die neue Switch soll daher mit einem Nvidia-Chip ausgestattet werden, der DLSS unterstützt.

Aufgrund der technischen Updates werde die neue Switch wohl teurer als das bisherige Modell, schreibt Bloomberg. Es soll aber die gleichen Spiele wiedergeben. Das bisherige Standard-Modell der Hybrid-Konsole soll daher nach und nach vom Markt verschwinden. Nintendo-Fans können sich demnach künftig zwischen der OLED-Switch und der rein mobilen Switch Lite entscheiden.

