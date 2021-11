Nintendo Switch: Twitch nun als App verfügbar

Nintendo und Amazon haben eine Twitch-App für die Nintendo Switch veröffentlicht. Mit der Anwendung können Nutzerinnen und Nutzer Videospiel-Streams verfolgen, wer selbst streamen möchte, braucht anderes Equipment. In den eigenen Account kann man sich per QR-Code einloggen.

Der Amazon-Dienst Twitch ist das wichtigste Streaming-Angebot für Videospiele – trotz diverser Skandale in den vergangenen Monaten. Er gehört zu den wenigen Video-Angeboten in Nintendos weitgehend abgeriegelter Switch, die zum Marktstart noch nicht einmal Youtube unterstützt hatte. Support für Googles Videoplattform folgte erst 2018.

Mit Twitch ist nun ein weiterer Videodienst verfügbar. Ob die Zusammenarbeit mit Amazon auch den Weg für eine Prime-Video-App ebnen könnte, ist offen. Bisher ist Amazons Dienst fürs Film- und Serienstreaming nicht auf der Switch verfügbar – genauso wenig wie der große Konkurrent Netflix. Nintendo regelt streng, was auf der Switch möglich ist und was nicht. Einen Web-Browser bietet die Handheld-Konsole beispielsweise nicht an.

Download im eShop

Die Twitch-App für Nintendo Switch kann kostenlos aus dem eShop heruntergeladen werden. Sie ist im Funktionsumfang beschränkter als die Apps für andere Mobilgeräte: Wer Chats von Livestreams mitverfolgen möchte, muss dazu die Begleitanwendung auf dem Handy öffnen. In der Switch-App direkt kann man Chats weder lesen noch selbst Kommentare abgeben.

Im Oktober hat Nintendo eine neue Version seiner Hybrid-Konsole veröffentlicht. Die Nintendo Switch OLED hat ein größeres Display mit OLED-Technik, das im Vergleich zum LC-Panel des Standardmodells bessere Kontraste und ein schärferes Bild bei Bewegung bietet. Das OLED-Modell ist außerdem hochwertiger gebaut und hat einen stabileren Standfuß.

(dahe)