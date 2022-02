Nintendo-Spielkonsolen: eShop für Wii U und 3DS wird geschlossen

Nintendo schließt den eShop für seine älteren Spielkonsolen. Ab März 2023 verlieren Wii U und 3DS die Möglichkeit, im digitalen Nintendo-Store Spiele zu kaufen. Das sei Teil des normalen Produktzyklus, begründet Nintendo diesen Schritt.

Betroffen sind die Modelle New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe und Wii U Basic. Auf allen diesen Konsolen kann man nur noch bis Ende März 2023 Spiele im eShop kaufen. Auch kostenfreie Zusatzinhalte oder Demos können nicht mehr heruntergeladen werden. Im eShop zuvor gekaufte Spiele können aber weiterhin gespielt und erneut heruntergeladen werden, Auch online können diese Spiele weiterhin gezockt werden.

Keine Änderungen für Switch

Schon vor März 2023 fährt Nintendo das eShop-Angebot für die genannten Spielkonsolen zurück. Schon ab Mai dieses Jahres wird es nicht mehr möglich sein, das eShop-Guthaben auf den betroffenen Konsolne per Krediktarte aufzuladen. Ab dem 28. August können außerdem keine Gutscheinkarten mehr eingelöst werden. Download-Codes können noch bis zum Stichtag im März 2023 eingelöst werden.

Unbeeinträchtigt davon ist der eShop auf der Nintendo Switch: Nutzerinnen und Nutzer der aktuellen Nintendo-Konsole können weiterhin wie üblich auf den digitalen Nintendo-Store zugreifen. Das an Nintendo-Accounts geknüpfte eShop-Guthaben verfällt also auch nach März 2023 nicht – es lässt sich nur nicht mehr auf den alten Konsolen einlösen.

Zu einem ähnlichen Schritt wie Nintendo hatte sich auch Sony bei einigen seiner älteren Spielkonsolen entschieden: Im März vergangenen Jahres kündigte das Ende des Playstation Stores für Playstation 3 und PS Vita an. Nach Verstimmungen in der Community verabschiedete sich Sony aber von diesem Vorhaben.

(dahe)