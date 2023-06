Nintendo enthüllt Super Mario Bros. Wonder sowie Detective Pikachu Returns

Nach zehn Jahren Pause kehrt Mario endlich wieder in ein klassisches 2D-Jump'n'Run zurück. Nintendo kündigt Super Mario Bros. Wonder an, das am 20. Oktober für Nintendo Switch erscheinen wird. Ganz dem Namen nach wundern sich darin bis zu vier kooperative Spielerinnen und Spieler über bizarre Verwandlungen, sobald sie eine Wunderblume berühren. Warp-Röhren werden zu krabbelnden Riesenraupen, Stiere blasen sich zu rollenden Kugeln auf und rasende Dinosaurier-Horden galoppieren ins Bild.

Jedes Level hält weitere Überraschungen bereit, die das Spielgeschehen verändern. Dazu gehört die Verwandlung in eine Art stachelige Flipperkugel oder die Möglichkeit, Marios schattenhaften Körper auf die etwa zehnfache Länge auszudehnen. Wie schon in den Vorgängern der Serie New Super Mario Bros. legt Nintendo großen Wert auf Zusammenarbeit zu viert. Einige chaotische Momente im Trailer erinnern an die Koop-Exzesse in Rayman Legends mit haasträubenden Hindernisjagden.

Super Mario Bros. Wonder Nintendos Vorschau

Zur Auswahl stehen Mario, Luigi, Toad, Prinzessin Peach, Prinzessin Daisy sowie Yoshi. Neu ist die Verwandlung von Mario in einen massigen Elefanten, der offenbar langsam, aber rabiat, durch die Welt stampft.

Pikachu, Batman und Snake für die Switch

Noch mehr Wahnsinn wartet im frisch angekündigten Wario Ware: Move It!, das bis zu vier Spielern gleichzeitig wilde Verrenkungen abverlangt. Die Minispielsammlung für Switch erscheint am 3. November. Auch Prinzessin Peach bekommt einen eigenen Switch-Titel, über den Nintendo aber noch nicht allzu viel verraten will. Im sanften Scheinwerferlicht einer Theaterbühne verwandelt sie Gegner und Kulissenaufbauten in blumige Gebilde.

Ebenfalls enthüllt ist das Switch-Adventure Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, das der Herkunft des gelben Ermittlers auf den Grund geht. Um die Geheimnisse von Ryme City zu lüften, ermitteln die Spieler als Tim Goodman an der Seite des Pokémon und Kaffeeliebhabers. Weitere Taschenmonster helfen im filmisch inszenierten Spiel bei der Aufklärung mysteriöser Vorfälle. Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, und zwar am 6. Oktober auf der Nintendo Switch.

Besitzer von Nintendos Hybrid-Konsole können sich zudem auf einige Neuauflagen freuen. Die Trilogie Batman: Arkham fasst im Herbst 2023 drei Serienteile sowie Downloaderweiterungen (DLC) zusammen, und macht sie auf dem mobilen System spielbar. Enthalten sind Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City sowie Batman: Arkham Knight.

Auch die Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1 bestätigt Nintendo für Switch, und zwar gleich zum Start am 24. Oktober. Die Sammlung enthält Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater, sowie jene Spiele, mit denen die Reihe ihren Anfang nahm: Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake sowie die NES-Versionen von Metal Gear und Snake’s Revenge – inklusive Bonusinhalten.

Super Mario RPG kehrt zurück

Das erste Super Mario RPG ist 1996 nur in Japan und Nordamerika für das Super Nintendo Entertainment System erschienen. Das Rollenspiel wird zum 17. November mit überarbeiteter Grafik für Nintendo Switch neu aufgelegt. Marios Freunde kämpfen gemeinsam gegen Schmiedrichs Schergen, um sieben Sterne zu finden und die Sternenstraße zu reparieren. Das Recycling alter Computerspiele hat eine lange Tradition, so feierten vor bald 20 Jahren Atari-Spiele eine Renaissance auf dem Handy.

Nach vielen Gerüchten setzt Nintendo das 3DS-Abenteuer Luigi's Mansion 2 spät, aber doch, um. Die verängstigten "Maaario"-Rufe sollen allerdings erst im Jahr 2024 auf der Switch erklingen.

(ds)