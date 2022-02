Nintendo kauft SRD, Entwickler von "Breath of the Wild" und "Animal Crossing"

Nintendo kauft SRD, einen langjährigen Partner unter den Spieleentwicklern seiner Konsolen. SRD (Systems Research & Development Co., Ltd.) arbeitet bereits seit den Achtzigerjahren für Nintendo und hat Software schon für das Nintendo Entertainment System (NES) programmiert. Jetzt übernimmt Nintendo SRD und macht das japanische Entwicklerstudio zu einer Tochterfirma.

Nintendo verrät in seiner Mitteilung nicht, wie viel sie für die Komplettübernahme bezahlen. SRD ist aber wohl keine Investition der Größenordnung von Microsoft, das Activision Blizzard für 69 Milliarden US-Dollar kauft. Allerdings ist SRD das zweite Studio, das Nintendo innerhalb von 13 Monaten übernimmt. Anfang 2021 hat Nintendo die Entwickler von "Luigi's Mansion 3" gekauft, die kanadische Firma Next Level Games.

Durch die Übernahme möchte Nintendo das Management des Studios stärken und sicherstellen, dass die Entwickler zur Verfügung bleiben. Außerdem erwartet der Käufer mehr Effizienz. Die Übernahme soll zum 1. April 2022 abgeschlossen werden.

SRD hat zuletzt an Toptiteln wie "Zelda: Breath of the Wild" und "Animal Crossing: New Horizons" gearbeitet, die zu den meistverkauften Spielen für die Switch Spielkonsole zählen, sowie an "Mario Kart Tour" für Smartphones. Ebenso war SRD laut Eurogamer beteiligt an experimentellen Projekten wie Nintendo Labo, mit dem die Switch zum VR-Headset aus Pappe wurde.

