NoSQL-Datenbank: Couchbase stellt Ruby SDK 3.0 fertig

Während Ruby-Erfinder Yukihiro "Matz" Matsumoto kürzlich noch einmal bestätigt hat, dass das nächste Ruby-Release die Versionsnummer 3.0 erhalten wird, bereitet sich No-SQL-Datenbank-Anbieter Couchbase jetzt schon auf die Programmiersprache und neue Server-Funktionen vor. Mit dem Ruby SDK 3.0 soll die Datenbank unter anderen für künftige Datenmanagementoptionen wie Scopes und Collections gerüstet sein. Das neue SDK ist kompatibel zu allen MRI-Ruby-Versionen ab 2.5.0 und dem Couchbase-Server ab Release 6.0.0.

Ruby-Zugriff auf Couchbase-Cluster

Über eine API verschafft das Couchbase Ruby SDK Entwicklern Zugriff auf Couchbase-Cluster, um Buckets, Scopes, Collections oder andere Datenbankdienste und Managementschnittstellen anzusprechen. Für das neue Release haben die Couchbase-Entwickler eine Reihe von Funktionen überarbeitet sowie neue hinzugefügt. In Fällen, in denen der Dokumentenschlüssel bekannt ist, bietet die Key-Value-Operation (Data Service) demnach die einfachste und schnellste Möglichkeit, Daten abzurufen oder zu mutieren.

Als Alternative zu upsert , replace and get erlauben die sogenannten Sub-Document Operations den Zugriff auf bestimmte Teile eines Dokuments. Anhand spezifischer Sub-Document-Pfade lassen sich damit ausgewiesene Inhalte direkt ansprechen und zudem der Datentransfer über das Netzwerk im Vergleich zu Full-Document Operations verringern. Darüber hinaus steht Couchbase-Nutzern für Abfragen und Analysen die an SQL angelehnte Query Language N1QL zur Verfügung, die auf JSON-Dokumente zugeschnitten ist.

Einen vollständigen Überblick zu den Neuerungen im Ruby SDK 3.0 bietet der Ankündigungsbeitrag zu dessen genereller Verfügbarkeit im Couchbase-Blog an. Weitergehende Informationen finden sich in den Release Notes.

(map)