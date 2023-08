Noch bis 28. August: Knacken Sie die KI-Challenge der heise Academy

Noch bis 28. August haben Sie die Gelegenheit, an der heise Academy Sommer-Challenge teilzunehmen: Hier können Sie sich an der KI-basierten Produktentwicklung mittels Sprachmodellen und Bildgeneratoren beteiligen und eine Playstation 5 mit zwei ausgesuchten Games sowie ein Exklusiv-Seminar durch unsere beiden Experten Stefanie Scholz und Christian Winkler gewinnen. Falls Sie noch nicht mitgemacht haben, klicken Sie hier für weitere Infos.

Anzeige

Unser Sommer-Angebot: Academy Pass mit exklusiven Extras (bis 28. August)

Wussten Sie, dass Ihnen der heise Academy Pass Zugang zu über 600 weiteren kniffligen Quiz-Aufgaben und Herausforderungen zu allen wichtigen IT-Themen öffnet? Jetzt sichern und exklusiv zur Sommer-Challenge von unserem einmaligen Zusatzpaket profitieren (nur bis 28. August!):

✓ Die digitale Retro Gamer Spezialausgabe PC-Spiele-Klassiker: Die besten und kultigsten Games-Klassiker auf fast 200 Seiten erklärt; mit Tipps, Hintergründen und der einen oder anderen Überraschung

✓ Ein Ticket der Online-Konferenz SecIT Digital (13. – 14. September 2023) im Wert von 249 €: Neueste Trends und Entwicklungen zur Cybersicherheit voll miterleben und dich mit der Community austauschen

Jetzt doppelt profitieren und bis 28. August Sommer-Angebot sichern:

Zum Angebot

Was ist der Academy Pass?

Anzeige

Selbstbestimmtes Lernen und fundiertes IT-Wissen – mit dem heise Academy Pass kommt beides zusammen. Der Academy Pass ist ein umfassendes, mit geballtem Wissen vollgepacktes Angebot an alle IT-Professionals: In unseren digitalen Kursen und Live-Events zu den wichtigen IT-Themen unserer Zeit lernen Sie von anerkannten Experten die Technologien und Skills, die jetzt und in Zukunft wichtig sind.

Erweitern Sie Ihren Horizont und nutzen Sie den Sommer, um sich neue Skills anzueignen und ihre bestehenden Fähigkeiten zu erweitern und zu vertiefen. Lernen Sie von den führenen deutschsprachigen IT-Experten und testen Sie Ihr Wissen in über 600 Quizmodulen und Aufgaben.

Gestalten Sie Ihre individuelle Lernumgebung mit eigenem Lernfortschritt, Notizen, Fragen-Modul und Lernmaterialien: So schaffen Sie sich Ihre persönliche Arbeitsumgebung, um optimal, effektiv und komfortabel Ihr Wissen zu erweitern.

Haben Sie noch mehr Fragen?

Unsere Antworten auf die häufigsten Fragen

(gerp)