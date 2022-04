Noctua NH-D12L: CPU-Doppelturmkühler für enge Gehäuse

Noctua stellt seinen bisher flachsten CPU-Turmkühler mit 120 mm großem Lüfter vor: Der NH-D12L ist 145 mm flach und soll so auch noch in schmale PC-Gehäuse und sogar 4U-Server passen. Mit den nach hinten versetzten Heatpipes und unterschiedlich dicken Kühltürmen kommt der NH-D12L RAM-Modulen und Spannungswandlerkühlern auf Mainboards nicht in den Weg.

Ein PWM-Lüfter mit einem Durchmesser von 120 mm packt Noctua beim NH-D12L mittig zwischen die zwei Kühltürme. Es handelt sich um eine abgewandelte Version des High-End-Lüfters NF-A12x25: Der NF-A12x25r verwendet einen runden Rahmen, um unten Platz für Spannungswandlerkühler zu lassen, behält aber den winzigen Abstand von 0,5 mm zwischen dem Rahmen und den Lüfterblättern bei. So sollen beide Varianten laut Hersteller die gleichen guten Eigenschaften bei Luftdruck und -durchsatz erreichen.

Kühler als die 92-mm-Konkurrenz

Der NF-A12x25r dreht mit etwa 450 bis 2000 U/min. Mainboards und PWM-fähige Lüftersteuerungen koppeln die Drehgeschwindigkeit an die CPU-Temperatur. Interessierte können zudem einen zweiten NF-A12x25r-Lüfter nachkaufen, um die Kühlleistung zu verbessern, müssen dann aber auf die RAM-, Mainboard- und Gehäusekompatibilität achten.

Im Auslieferungszustand mit einem Lüfter positioniert sich der NH-D12L in Sachen laut Noctua Kühlleistung zwischen dem NH-U12S und NH-U12A. Andere CPU-Kühler mit dieser Bauhöhe, die in der Regel nur 92 mm kleine Lüfter verwenden, soll das Modell hinter sich lassen.

AM5-Kompatibilität

Noctua legt den NH-D12L für AMDs und Intels Mainstream-Plattformen auf, inklusive der aktuellen Generationen LGA1700 (Alder Lake alias Core i-12000, künftig Raptor Lake alias Core i-13000) und AM4 (Ryzen 1000 bis 5000). Da AMDs kommende AM5-Plattform mit der CPU-Fassung LGA1718 die gleichen Lochabstände für Kühler verwendet wie AM4, wird der NH-D12L auch auf kommende Mainboards für Ryzen-7000-Prozessoren passen.

Interessierte müssen derweil tief in die Tasche greifen: 90 Euro kostet der NH-D12L. Ein zweiter NF-A12x25r-Lüfter ist mit 30 Euro genauso teuer wie der bisherige NF-A12x25.

(mma)