Nokia G22: Android-Smartphone zum Selbst-Reparieren in Kooperation mit iFixIt

HMD Global, der heutige Produzent der Smartphones von Nokia, stellt auf dem MWC 2023 in Barcelona das G22 vor. Das günstige Android-Smartphone ist dafür ausgelegt, leicht reaprierbar zu sein. Anleitungen und passende Ersatzteile bietet iFixIt an.

Das Nokia G22 entspricht technisch weitgehend dem G21 und ordnet sich in der Einsteigerklasse ein. Als Prozessor kommt ein Unisoc T606 zum Einsatz, der auf magere 4 GByte Arbeitsspeicher zugreifen kann. Der interne Speicher ist je nach Modell 64 oder 128 GByte groß und via MicroSD-Karte um bis zu 1 TByte erweiterbar. Das Smartphone, das in den Farben Blau und Grau verkauft wird, verfügt außerdem über 6,52 Zoll großes Display mit HD+-Auflösung und LCD-Panel. Die maximale Bildwiederholrate beträgt 90 Hertz.

Von den drei Kameras auf der Rückseite des Nokia G22 verdient nur die Hauptkamera mit 50-Megapixel-Sensor einen näheren Blick, ihr zur Seite stehen lediglich Tiefen- und Makrokamera mit jeweils 2 Megapixeln. Der Akku des Nokia G22 fasst 5000 mAh und soll das Smartphone bis zu drei Tage lang antreiben.

Nokia verspricht drei Jahre Updates für das G22 (Bild: HMD Global)

Das Nokia G22 kommt mit Android 12 auf dem Markt. HMD global sagt zwei Jahre lang große Android-Upgrades voraus, mit den Versionen 13 und 14 darf man demnach rechnen. Zudem werde man das Smartphone drei Jahre lang mit monatlichen Sicherheitspatches versorgen, so der Hersteller. Die erweitere Garantie läuft drei Jahre lang, zusätzliche Kosten fallen hierfür nicht an.

Günstige Ersatzteilpreise ab 20 Euro

Bei den Reparaturspezialisten von iFixIt gibt es Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um das Nokia G22 selbst reparieren zu können. Der Hersteller verspricht, dass man defekte Bauteile wie Display, Akku oder USB-Anschluss leicht selbst tauschen können soll. Auch die Ersatzteilpreise stehen bereits fest, sie sind angenehm niedrig gehalten: Ein neues Display kostet knapp 50 Euro, ein Akku 25 Euro, ein USB-Anschluss 20 Euro.

Das Nokia G22 kostet beim Einmalkauf 179 Euro. Der Hersteller bietet das Smartphone allerdings auch über sein Circular-Programm an, ein Mietangebot, bei dem das G22 einmalig 35 Euro und monatlich 10 Euro kostet. Die Mindestlaufzeit beträgt drei Monate, eine Geräteversicherung ist im Preis inbegriffen. Im Circular-Programm geht das Smartphone nie komplett in den eigenen Besitz über, sondern bleibt stets Eigentum von HMD Global.

(sht)