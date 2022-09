Nokia auf der IFA: Neue Smartphones, ein Tablet und mehr Nachhaltigkeit

Das finnische Handy-Urgestein Nokia, seit Jahren bereits unter der Führung des Unternehmens HMD Global, stellt auf der IFA 2022 in Berlin seine neuen Smartphones und ein Tablet vor. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit startet das Unternehmen zudem das Circular-Programm, das den Smartphones ein möglichst langes Leben bescheren soll.

Die Speerspitze des neuen Smartphone-Trios bildet das Nokia X30, das sich mit einem Preis von 519 (6/128 GByte) bzw. 549 Euro (8/256 GByte) in der Mittelklasse einordnet. Das Nokia-Handy, das von einem Qualcomm Snapdragon 695 angetrieben wird und über ein 5G-Modem verfügt, versteckt seine Technik in einem Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff. Das Metall wurde zu 100 Prozent recycelt, beim Kunststoff sind es laut Nokia 65 Prozent. Das X30 besitzt ein 6,43 Zoll großes OLED-Display mit einer maximalen Bildwiederholrate von 90 Hertz. Die Hauptkamera macht Schnappschüsse mit einem 50-Megapixel-Sensor, die Ultraweitwinkelkamera macht Fotos mit maximal 13 Megapixel, Selfies knipst das Nokia X30 mit 16 Megapixel. Der fest eingebaute 4200-mAh-Akku wird per Kabel mit bis zu 33 Watt geladen. Nokia garantiert “bis zu drei Jahre lang monatliche Sicherheitsupdates” und will drei große Android-Upgrades für das noch mit Android 12 ausgelieferte X30 bringen.

Nokia X30 (Bild: HMD Global)

Ein Preisregal darunter liegt das Nokia G60, es kostet ab 349 Euro in der Einstiegsvariante mit mageren 4/64 GByte Speicher. Das ebenfalls 5G-fähige Smartphone hat den gleichen Prozessor wie das X30 und sogar 120 Hz Bildwiederholfrequenz, allerdings ein LCD- und kein OLED-Display. Der Bildschirm misst 6,58 Zoll. Das Kameramodul umfasst ebenfalls Haupt- und Ultraweitwinkelkamera, die Sensoren erreichen 50 bzw. 5 Megapixel. Auch das Nokia G60 soll drei Jahre Sicherheitspatches und drei OS-Upgrades bekommen. Der Akku ist in diesem Gerät 4500 mAh groß und wird ebenfalls mit maximal 33 Watt aufgeladen. HMD Global verwendet im Nokia G60 ebenfalls wiederverwertete Materialien.

Das dritte neue Nokia-Smartphone heißt C31 und richtet sich mit einem vermuteten Einstiegspreis von 129 Euro an Einsteiger. Der größte Pluspunkt des Nokia C31 dürfte der 5050 mAh fassende Akku sein, der das 4G-Handy drei Tage lang antreiben soll. HMD Global schickt das Nokia C31 mit Android 12 auf die Reise, OS-Upgrades sind jedoch nicht geplant – es wird also bei dieser Androidversion bleiben. Immerhin zwei Jahre lang soll das C31, dessen Verkaufsstart in Deutschland noch unsicher ist, mit sicherheitsrelevanten Updates versorgt werden. Vom SoC des Typs Unisoc 9863A1 sollte man keine großen Sprünge erwarten, die kleinste Variante verfügt zudem nur über 3 GByte RAM und 32 GByte Flash, letzterer immerhin wie beim G60 per MicroSD erweiterbar.

Neues Nokia-Tablet erneut mit Unisoc-Chip

Auch das nächste Nokia-Tablet trägt einen Unisoc-Prozessor im Bauch, den T612 mit acht Rechenkernen und zwischen 1,8 und 2 GHz Taktfrequenz. Der Chip ist an 4 GByte Arbeitsspeicher angebunden, das T21 besitzt neben dem WLAN-Funkmodul auch ein LTE-Modem. Anders als der Vorgänger unterstützt das neue Nokia-Tablets HD-Videostreaming und die Bedienung mit einem Stylus. Das Gehäuse, das teils aus Aluminium und teils auf Kunststoff besteht, wurde ebenfalls aus Recycling-Material gefertigt. Der Akku des Nokia T21, das zwei Android-Upgrades und drei Jahre Sicherheitsupdates erhalten soll, ist 8200 mAh stark, das Display misst 10,4 Zoll und stelle 2000 x 1200 Pixel dar. Einen Preis nannte HMD Global für das Nokia T21 bisher nicht.

Hardware im Abo mit dem Circular-Programm

Die neuen Nokia-Geräte kann man entweder wie gewohnt kaufen oder über das neue Circular-Programm im Abonnement beziehen. Circular soll dazu dienen, den Geräten ein längeres Leben zu ermöglichen und so die Umwelt zu schonen, erklärt der Hersteller. Wird ein Smartphone im Rahmen des Programms zurückgegeben, garantiert HMD Global, dass es entweder recycelt, wiederaufbereitet und erneut abonniert oder an einen wohltätigen Zweck gespendet wird.

Um die Nutzer zu motivieren, ihre Geräte noch länger zu behalten, belohnt das Programm "Seeds of Tomorrow" Abonnenten von Circular, die genau das tun. Je länger sie ein Gerät haben, desto mehr "Seeds" erhalten sie, die sie in eine Reihe von Projekten mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Wohltätigkeit investieren können – Bäume pflanzen, Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden, Plastik aus Flüssen entfernen oder Menschen in Not einen Netzanschluss ermöglichen. Circular wird zunächst in Großbritannien und Deutschland für Nokia G60, Nokia XR20 und Nokia T10 erhältlich sein. Nokia X30 und Nokia T21 werden in die Liste aufgenommen, sobald sie verfügbar sind.

(sht)