Nord CE2: OnePlus stellt Mittelklasse-Smartphone mit MediaTek-Chip vor

OnePlus erweitert sein Angebot an Mittelklasse-Smartphones um das Nord CE 2. Das 350 Euro teure Smartphone ist ab 10. März erhältlich. Konzentrierte sich OnePlus früher auf High-End-Geräte, macht sich der Hersteller in der Mittelklasse mittlerweile selbst Konkurrenz: Das CE 2 ist kaum günstiger als das ebenfalls recht frische und etwas besser ausgestattete Nord 2.

OnePlus liefert das CE 2 mit Android 11 aus, ein Upgrade auf Android 12 soll folgen, allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte. Der Hersteller sichert zu, das Gerät zwei Jahre lang mit Funktionsupdates und drei Jahre lang mit Sicherheitspatches zu versorgen. OnePlus verwendet weiterhin die eigene Bedienoberfläche OxygenOS und nicht etwa ein Android, das ColorOS vom Mutterkonzern Oppo angeglichen wäre.

Der OLED-Bildschirm misst 6,4 Zoll in der Diagonalen und zeigt 2400 × 1080 Pixel an, was eine Punktdichte von 409 dpi ergibt. Das OLED-Panel im 20:9-Format stellt maximal 90 Hertz dar und ist von Gorilla Glass 5 geschützt.

Mit Klinkenbuchse und erweiterbarem Speicher

Für das CE 2 verwendet OnePlus einen MediaTek-Chip, den Dimensity 900. In Deutschland kommt das Gerät in einer Speichervariante auf den Markt: mit 8 GByte Haupt- und 128 GByte Flashspeicher. Dieser lässt sich per MicroSDXC-Karte um maximal 1 TByte erweitern. Zusätzlich zur Speicherkarte ist Platz für zwei NanoSIM-Karten im Einschubfach. Auch eine Klinkenbuchse gehört zur Ausstattung.

Der 4500 mAh fassende Akku lässt sich am Kabel mit 65 Watt mit dem beiliegenden Netzteil befüllen, aber nicht drahtlos. Gegen Wasser und Staub ist das Smartphone nicht geschützt. Neben 5G versteht sich das Smartphone auf Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 für den Nahbereich.

Für Fotos stehen neben der Selfiekamera (16 Megapixel, f/2,4) drei rückwärtige Sensoren bereit. Die weitwinklige Hauptkamera (64 Megapixel, f/1,7) wird von einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkel (f/2,2) mit einem Bildwinkel von 119 Grad ergänzt. Hinzu kommt eine Makro-Kamera.

Das CE 2 ist laut OnePlus ab 3. März für 350 Euro vorbestellbar und ab 10. März erhältlich. Damit ist es nur 50 Euro günstiger als das etwas besser ausgestattete Nord 2 in der gleichen Speicherausstattung. Letzteres ist zudem mit 12 GByte Haupt- und 256 GByte Flashspeicher erhältlich.

(rbr)