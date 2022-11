Nord Stream 1: Betreiber darf jetzt auch in dänischen Gewässern untersuchen

Die Nord Stream AG hat laut Medienberichten jetzt auch die Erlaubnis für dänische Gewässer erhalten, um Schäden an der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 zu untersuchen. Zuvor hatte das mehrheitlich in russischem Besitz befindliche Betreiberunternehmen mit Sitz in der Schweiz bereits die Lecks in schwedischen Gewässern in Augenschein genommen.

Die Erlaubnis der dänischen Behörden wurde von Pia Dahl Højgaard, Direktorin der dänischen Geodatenagentur, im dänischen Rundfunk bestätigt. Eine Anfrage von heise online hat die Nord Stream AG bislang noch nicht beantwortet.

Verursacher weiterhin unklar

Insgesamt wurden Ende September nach einem massiven Druckabfall nahe der dänischen Insel Bornholm vier Leckstellen gesichtet, aus denen Erdgas austrat, das an die Meeresoberfläche strömte. Die Schadstellen befinden sich in den ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) von Schweden und Dänemark. Die Behörden der Länder hatten zunächst abgewartet, bis der Gasaustritt versiegte und dann eigene Untersuchungen unternommen. Bis auf die Information, dass von schwerer Sabotage und Explosionen am Meeresgrund als Ursache ausgegangen wird, haben sie sich bis heute nicht weiter dazu geäußert. Auch zur Frage, wer dafür verantwortlich ist, gibt es von den Ermittlern bislang keine Aussage.

Die Nord Stream AG, ein Konsortium aus Gazprom und mehreren europäischen Energiekonzernen, erhielt Ende Oktober zunächst die Erlaubnis, die Schäden in schwedischen Gewässern in Augenschein zu nehmen. Diese wurde laut dem dänischen Rundfunk von einem russischen Spezialschiff vorgenommen. Das Unternehmen berichtete anschließend von Zerstörungen auf einer Länge von 250 Metern und tiefen Kratern von mehreren Metern Tiefe.

Die Karte zeigt den Verlauf der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 (Bild: Nord Stream AG)

Was ist mit Nord Stream 2?

Auch die Pipeline Nord Stream 2, deren Betreiberfirma ausschließlich zur russischen Gazprom gehört, beabsichtigte, Schäden an ihrer Pipeline zu untersuchen. Nord Stream 2, die wie Nord Stream 1 mit einer Gesamtlänge von 1200 Kilometern zwischen Russland und Deutschland durch die Ostsee verläuft, soll nur an einem Strang beschädigt sein. Allerdings wurde die Pipeline nach ihrer Fertigstellung nicht für den Betrieb zugelassen und bis heute liegt laut einer Auskunft der deutschen Bundesregierung auch kein Antrag dazu vor. Bislang hat sich das Betreiberunternehmen von Nord Stream 2 nicht zu den bisherigen Ergebnissen geäußert.

