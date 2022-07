Nord Stream 1: Erste Gaslieferungen für Donnerstag angekündigt

Bei der Gasversorgung deutet sich immer mehr an, dass Russland nach der Wartung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 die Lieferungen wieder aufnimmt. Der Netzbetreiber Gascade hat für Donnerstag, 21. Juli, entsprechende Anmeldungen erhalten. Derweil meldet sich der russische Staatskonzern Gazprom im Streit um eine reparierte Turbine für die Pipeline erneut via Twitter zu Wort.

Kurzfristige Absage möglich

Gascade ist verantwortlich für den Weitertransport russischen Gases im deutschen Fernnetz. Hierfür werden zwei Übergabepunkte in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern betrieben, für die nach Angaben des Unternehmens sogenannte Nominierungen eingegangen sind. Diese Voranmeldungen sind nötig für die Wiederaufnahme des Betriebs. Allerdings kann es kurz vorher noch zu Änderungen kommen. Die Anmeldungen passen allerdings zu Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der in Aussicht stellte, dass Gazprom seinen Verpflichtungen weiterhin nachkommen werde. Allerdings könnten Lieferungen reduziert werden. Die EU-Kommission rechnet indessen mit einem dauerhaften Lieferstopp.

Die Pipeline Nordstream 1 war wegen Wartungsarbeiten eineinhalb Wochen außer Betrieb. Die Bundesregierung befürchtet, dass Russland als Reaktion auf die westlichen Sanktionen die Gasversorgung einstellen oder drastisch reduzieren könnte. Deutschland errichtet deshalb unter anderem LNG-Terminals, um tiefkaltes Flüssigerdgas aus anderen Erdteilen zu importieren.

Das sagt Gazprom

Der russische Erdgaskonzern Gazprom teilte derweil am Mittwochnachmittag via Twitter mit, dass die Unterlagen für die Rückführung einer generalüberholten Turbine für die Pipeline weiterhin nicht eingetroffen seien. Das Gerät kommt in der Verdichterstation Portowaja auf russischer Seite zum Einsatz. Es ist strittig, ob das Turbinentriebwerb wirklich eine entscheidende Funktion für den Weiterbetrieb hat oder – wie von westlicher Seite zu hören ist – lediglich als Ersatz dient.

Gazprom bleibe "unter diesen Umständen" nichts anderes übrig, als Siemens wiederholt darum zu bitten, die Dokumente vorzulegen. Das Triebwerk sei zusammen mit nachfolgenden Generalüberholungen von anderen Triebwerken wichtig für eine sichere Funktion der Pipeline, heißt es.

