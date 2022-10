Nord Stream 1 und 2: Schweden behält Untersuchungsergebnisse für sich

Schweden will seine Ermittlungsergebnisse zur Explosion der Nord Stream-Gaspipelines in der Ostsee offenbar für sich behalten. Zur Begründung heißt es, dass die Sicherheitseinstufung der Informationen zu hoch sei, um sie mit anderen Staaten wie Deutschland zu teilen. Damit wird auch eine geplante gemeinsame Ermittlungsgruppe mit Deutschland und Dänemark nicht zustande kommen.

Wie der "Spiegel" berichtet, wollen sich weder der schwedische Geheimdienst Sicherheitspolizei noch das schwedische Justizministerium zu diesem Schritt weiter äußern und verweisen jeweils nur aufeinander. Die Bundesregierung hoffe derweil weiterhin, dass eine Zusammenarbeit der Behörden aus verschiedenen Ländern doch noch zustande kommt. Die ARD berichtet indes, dass auch Dänemark kein Interesse mehr an einer Zusammenarbeit hat.

Deutschland ermittelt auf eigene Faust

Deutschland unternehme weiterhin eigene Anstrengungen, die schwere Explosion am Meeresgrund, die Ende September nahe der dänischen Insel Bornholm mehrere Lecks in drei Stränge der Erdgas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 riss, aufzuklären. Dazu waren vor einer Woche Schiffe der Bundespolizei und der Deutschen Marine aufgebrochen, um die Schadstellen in 70 Metern Tiefe zu inspizieren.

Mit einer Unterwasserdrohne wurden Fotos gemacht, die laut ARD ein Leck mit einer Länge von acht Metern zeigen sollen. Dies könne nur Folge einer Sprengstoffexplosion sein. Auch Schweden hatte sich vor einer Woche dahin gehend geäußert, aber bis heute keine weiteren Details genannt. Die schwedischen Behörden erklärten nur, dass sie mögliche Beweise gesichert hätten. Der Generalbundesanwalt hat Ermittlungen wegen "Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion", "verfassungsfeindlicher Sabotage" und der "besonderen Bedeutung des Falls" eingeleitet.

Reparaturen dauern mindestens ein Jahr

Auch Russland bemühte sich vergeblich darum, Zugang zu den Untersuchungsergebnissen oder zur Schadstelle zu erhalten. Dies wurde von der schwedischen Regierung abgelehnt. Der Vorstandsvorsitzende von Gazprom, Alexej Miller, erklärte laut Medienberichten, dass ein großer Teil der Pipelines ersetzt werden müsste, um sie wieder in Betrieb zu nehmen. Er rechne mit einer Dauer von mindestens einem Jahr.

Fraglich ist, ob das von den europäischen Abnehmerländern überhaupt noch gewollt wird. Angebote, den verbliebenen funktionierenden Pipeline-Strang von Nord Stream 2 für Gastransporte zu nutzen, wurden bislang nicht offiziell beantwortet. Vor den Explosionen hatte Russland unter dem Vorwand von Wartungsarbeiten die Transporte über die Pipeline Nord Stream 1 komplett heruntergefahren.

(mki)