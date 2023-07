Notebooks: Groß aber leicht | c’t uplink

Die Zeiten, in denen man für ein Arbeitsgerät zwischen leicht und groß wählen musste, sind zum Glück vorbei. In der kommenden c’t 17/2023 testen wir neun solcher Geräte. Das Testfeld zeigt: Große Geräte der mittleren bis gehobenen Preisklasse müssen keine dicken Klopper sein – und das gilt auch, wenn sie nicht von Apple kommen.

Anders als Gaming-Notebooks haben die flachen Arbeitstiere keinen Zusatz-Grafikchip (was den Akku schont), dafür aber Bildschirme im 16:10-Format (was der Ergonomie zugutekommt). Was können die Geräte ansonsten noch? Was fehlt ihnen? Dies und mehr im c’t Uplink.

Mit dabei: Florian Müssig und Jan Schüßler

Die c’t 16/2023 gibt’s am Kiosk, im Browser und in der c’t-App für iOS und Android.

