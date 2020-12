Notebooks: Intels Grafikchip DG1 verzögert sich auf 2021

Intel kündigte den ersten eigenständigen Grafikchip aus der Xe-Generation, DG1, für das Jahr 2020 an. Die drei Partnerhersteller Acer, Asus und Dell stellten im November entsprechende Notebooks und 2-in-1-Geräte vor, die zeitnah in den Handel kommen sollten. Rückfragen von c't haben nun ergeben, dass erst ab Anfang 2021 mit den Modellen zu rechnen ist.

Asus will das Convertible VivoBook TP470 im Januar 2021 in den deutschen Handel bringen. Acer ist weniger optimistisch und geht von einem Verkaufsstart des Notebooks Swift 3x erst im März 2021 aus. Dell bestätigte eine verzögerte Auslieferung des Convertibles Inspiron 17 7000 2-in-1, konnte aber noch keinen konkreten Liefertermin nennen.

Kleine Mengen in Indien

In Nordamerika sieht die Situation nicht besser aus: Testberichte von Vorserienmustern gibt es ebenso wenig wie Händlerlistungen. Acers 14-Zöller Swift 3x lässt sich in kleinen Mengen lediglich im indischen Hersteller-Shop für umgerechnet knapp 1040 Euro finden. Dafür bekommen Käufer den Tiger-Lake-Vierkerner Core i7-1165G7, 16 GByte LPDDR4X-RAM, eine 512 GByte große PCI-Express-SSD und 32 GByte Optane-Speicher.

Eine geringe Menge der DG1-Chips liefert Intel offenbar also aus. Der Chiphersteller produziert die GPUs im eigenen 10-Nanometer-Prozess, der lange Zeit erheblich von Ausbeuteproblemen geplagt war. Tiger-Lake-Prozessoren dürften aufgrund des hohen Notebook-Bedarfs eine höhere Priorität haben – eine eigenständige GPU ist immerhin optional, zudem bietet Nvidia für die Preisklasse GeForce-MX-Chips an.

Für Rechenzentren und Server stehen auch noch die Xeon-SP-Prozessoren mit Codenamen Ice Lake-SP an, die 10-nm-Kapazitäten beanspruchen. Hinzu kommt eine ausgelastete Logistik in Asien, was den Transport in den Westen teuer macht.

(mma)