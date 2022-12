Notfallwarnung DE-Alert auf iPhones: Das müssen Sie bei Cell Broadcast beachten

In Deutschland können künftig Katastrophen- und Gefahrenwarnungen über "Cell Broadcast" verbreitet werden, der Dienst wird "DE-Alert" genannt. Ins Mobilfunknetz eingebuchte Handys sollen so automatisch von Bund, Ländern und Kommunen verschickten Warnmeldungen erhalten und ein Alarmsignal abspielen. Die Installation einer Warn-App ist dafür nicht erforderlich. Andere Länder nutzen solche Warnsysteme längst.

"DE-Alert" wird am 8. Dezember zum ersten Mal deutschlandweit getestet und soll ab Frühjahr 2023 einsatzbereit sein. Weitere Details haben wir in "Cell Broadcast: Was Sie über DE-Alert zum Warntag am Donnerstag wissen müssen" beschrieben. Im Anschluss erfahren Sie, was iPhone-Nutzer dabei beachten müssen.

Diese FAQ wird weiter aktualisiert.

Was muss ich tun, um Notfallwarnungen auf meinem iPhone empfangen zu können?

Standardmäßig sind iPhones empfangsbereit für DE-Alert, aber nur wenn das Betriebssystem auf aktuellem Stand ist. Für iOS 16 nennen Netzbetreiber mindestens Version iOS 16.1 als Voraussetzung. Wer iOS 15 einsetzt, sollte mindestens Version 15.6.1 einspielen. Aktuell sind – Stand 5. Dezember 2022 – iOS 16.1.2 und iOS 15.7.1. iOS 13 und iOS 14 erhalten keine Updates mehr, Nutzer dieser Betriebssystemversionen können ihr iPhone auf iOS 15 upgraden.

Zusätzlich empfiehlt es sich, auf mögliche Updates der Netzbetreibereinstellungen hin zu prüfen. Öffnen Sie dafür "Einstellungen > Allgemein > Info". Dort sehen Sie auch unter "iOS-Version" die auf Ihrem Gerät installierte Fassung. Bietet Ihnen das Betriebssystem jetzt aktualisierte Netzbetreibereinstellungen an, installieren Sie diese. Kommt kein Hinweis, ist die jüngste Version bereits eingespielt.

Installieren Sie das Update der Netzbetreibereinstellungen – falls das iPhone eine solche Aktualisierung anbietet.

Mobilfunkanbieter und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) weisen darauf hin, dass iPhones, die noch unter iOS bis Version 12 laufen, die Notfallwarnungen nicht erhalten werden. Damit bleiben iPhone 6 und iPhone 5s nach aktuellem Stand von dem Warnsystem ausgeschlossen. Die Mindestvoraussetzung ist also ein iPhone 6s, das auf die neueste Version von iOS 15 aktualisiert wurde. Von Apple liegt bislang keine spezielle Dokumentation zu "DE-Alert" vor.

Voraussetzung zum Empfang der Notfallwarnungen per Cell Broadcast ist, dass das iPhone ins Mobilfunknetz eingewählt ist. Im Flugzeugmodus oder ganz abgeschaltet, werden die Warnmeldungen also nicht empfangen.

Muss ich Mitteilungen für DE-Alert aktivieren?

Grundsätzlich nein, diese sind standardmäßig aktiv, wenn alle Updates eingespielt wurden. Sie finden die Notfallwarnungen in den "Einstellungen > Mitteilungen" ganz unten im Abschnitt "Cell-Broadcast-Warnungen".

Wenn die Cell-Broadcast-Warnungen in den iOS-Einstellungen erscheinen, ist das iPhone bereit für den Empfang solcher Notfallwarnungen. Die "Test Warnungen" müssen Sie für den Warntag nicht aktivieren. Warnungen der höchsten Warnstufe 1 lassen sich in Deutschland nicht abschalten.

Dort gibt es drei Schalter für "Extreme Gefahr" (standardmäßig aktiviert), "Gefahreninformationen" (standardmäßig aktiviert) und "Test Warnungen" (standardmäßig deaktiviert). "Test Warnungen" ist nur für spezielle Testläufe des Systems durch Netzbetreiber vorgesehen.

Wichtig: Die DE-Alert-Warnung, die am 8. Dezember als Testlauf erfolgt, soll als echte Warnung deklariert werden, die das iPhone und andere Handys entsprechend in jedem Fall signalisieren. Sie müssen dafür also "Test Warnungen" nicht aktivieren.

Kann ich die Notfallwarnungen auf dem iPhone abschalten?

Ja, aber nur manche. Sie können sich wie zuvor beschrieben dafür entscheiden, die Warnungen für "Extreme Gefahr" und "Gefahreninformationen" abzuschalten, ebenso wie die "Test Warnungen", falls Sie diese aktiviert haben. Welche Warnstufe eine Warnung hat, legen die zuständigen Behörden fest.

Katastrophenwarnungen der höchsten Warnstufe 1 erhalten Sie allerdings in jedem Fall, für diese gibt es keinen Schalter zur Deaktivierung im System. Auch die Warnung, die am Warntag am 8. Dezember erfolgt, soll als Warnstufe 1 deklariert werde und entsprechend signalisiert werden.

Wie schalte ich das laute Alarmsignal ab?

Um den Alarm abzuschalten, der am Warntag um 11 Uhr erfolgen soll, müssen Sie Warnmeldung am iPhone bestätigen.

Ich habe mein iPhone meist stumm geschaltet, erhalte ich trotzdem eine Warnung?

Ja, Katastrophenwarnungen der Warnstufe 1 überschreiben den Klingeltonstummschalter und etwa auch einen eingerichteten Fokus-Modus wie "Nicht stören". Ihr iPhone sollte also in jedem Fall ein Alarmsignal von sich geben – das ist gewöhnlich auch laut hörbar.

Erhalte ich die Notfallwarnungen auch auf Apple Watch und iPad?

Auch Apple Watches sind laut BBK bereit für DE-Alert, das gilt ab Series 4 und für Modelle mit Mobilfunkmodul ("GPS + Cellular"). Auch hier ist es vermutlich empfehlenswert, die neueste watchOS-Version (aktuell 9.1) zu installieren.

Ob mobilfunkfähige iPads die Cell-Broadcast-Warnungen auch empfangen, bleibt vorerst unklar. In den Einstellungen für Mitteilungen gibt es jedenfalls keine neuen Schalter, um Warnmeldungen an- oder abzuschalten.

