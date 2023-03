Nothing Ear (2): In-Ear-Kopfhörer mit ANC und neuer Bedienung

Vor dem Start des Phone (2) stellt Nothing mit den Ear (2) seine neuen In-Ears vor. Die True-Wireless-Kopfhörer lösen die nicht mehr erhältlichen Ear (1) ab. Vom Äußeren sollte man sich nicht täuschen lassen, denn technisch hat sich einiges getan.

Optisch hat sich wenig getan, die Ear (2) sehen den Vorgängern zum Verwechseln ähnlich. Das Case, wie die Kopfhörer nach wie vor aus weißem und transparentem Kunststoff gestaltet, ist minimal kleiner geworden, das Design zieht Nothing weiter durch. Die tatsächlichen Neuerungen verstecken sich im Inneren der Kopfhörer.

Die In-Ears punkten mit Hi-Res-Audio-Zertifizierung und unterstützen den LDHC-5-Codec. Der 11,6 Millimeter große Treiber verspricht zusammen mit dem verbesserten Soundprozessor und neu entwickeltem Zwei-Kammer-Design einen klareren Klang. Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) kann Umgebungsgeräusche um bis zu 40 dB abdämpfen. Mit einer Akkuladung verspricht Nothing bis zu 36 Stunden Wiedergabe bei zwischenzeitlichem Nachladen im Case.

Drücken statt tippen

Zum Einrichten der neuen Kopfhörer ist die Nothing-X-App notwendig. In der Anwendung lässt sich unter anderem das Klangprofil der Kopfhörer einstellen, sowohl über vorgefertigte Modi als auch mit einem frei einstellbaren Equalizer. Die Intensität der aktiven Geräuschunterdrückung lässt sich in drei Stufen regeln. Die App beinhaltet außerdem einen automatisierten Hörtest und passt anhand der Ergebnisse den Klang an.

Anders als die Ear (1) werden die Ear (2) nicht mehr per Touch bedient. Wie die günstigeren Nothing Ear Stick wollen die Stöpsel gedrückt werden, was sie mit einem hör- und fühlbaren Kacken quittieren. Vor allem beim Sport reduziert diese Art der Bedienung ungewollte Fehleingaben, insgesamt bleibt die Wahl zwischen Touch und Drücken aber eine Geschmacksfrage.

Die Nothing Ear (2) kosten 149 Euro und sind ab dem 23. März 2023 erhältlich, allerdings zunächst ausschließlich im physischen Nothing-Store in London sowie bei der Deutschen Telekom. Die restlichen Händler Mediamarkt/Saturn, Cyberport, Amazon und Otto folgen eine Woche später. Die Ear (1) hatte Nothing noch zum Preis von knapp 100 Euro auf den Markt geworfen.

(sht)