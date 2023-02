Nothing schwenkt mit Phone (2) in Richtung High End

Newcomer Nothing bereitet sich auf den Start seines zweiten Smartphones vor, und diesmal greift das Unternehmen eine Stufe höher ins Chip-Regal. Wie CEO Carl Pei am Stand von Qualcomm bekannt gab, wird das Phone (2) kein Mittelklasse-Smartphone mehr sein, sondern einen Top-Prozessor im Bauch haben.

Die Tatsache, dass bei Nothing ein weiteres Smartphone in Arbeit ist, hat das Unternehmen kürzlich bereits bestätigt, nun gibt es erste Details. Nothings nächster Prozessor der Wahl wird ein Snapdragon-Chip der 8er-Serie sein. Ob es sich dabei um den aktuellen Snapdragon 8 Gen 2 oder eine noch nicht von Qualcomm offiziell präsentierte Variante handeln wird, ließen Carl Pei und Qualcomm-CEO Cristiano Amon offen.

Das erste Nothing-Smartphone, das Phone (1), kam mit ebenfalls mit einem Snapdragon-Prozessor auf den Markt. Im vergangenen Jahr hatte sich Nothing allerdings noch für die Mittelklasse entschieden und einen Snapdragon 778+ eingebaut. Dabei handelte es sich allerdings um eine speziell angepasste Variante des System-on-a-Chip, die als Zugabe Wireless Charging verpasst bekam und auch andere Gerätschaften drahtlos mit Strom versorgen konnte.

Nothing Phone (2) mit Qualcomm Snapdragon Satellite?

Da noch kein Zeitplan für das Nothing Phone (2) bekannt ist, könnte es sein, dass das neue Smartphone eines der ersten Smartphone mit Qualcomms Satellitenfunklösung Snapdragon Satellite wird. Ebenfalls auf dem MWC hatte Qualcomm die ersten sechs Partner für die neue Funktechnik angekündigt, darunter neben Xiaomi, Motorola, Oppo, Vivo und Honor auch Nothing. Im zweiten Halbjahr ist mit dem Start von Qualcomm Snapdragon Satellite zu rechnen, das entsprechende Modem wird zuerst ausschließlich in der 8er-Serie der Prozessoren zu finden sein – und eben die wird Nothing in das Phone (2) einbauen.

(sht)