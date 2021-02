Nothing und Essential: OnePlus-Gründer kauft Firma von Android-Schöpfer

Die Markenrechte an den Resten der Firma Essential liegen bei der Firma Nothing. Das geht aus einem Eintrag in der Datenbank des britischen Patent- und Markenamtes, das von 9to5Google entdeckt wurde. Beide Unternehmen haben in der Smartphone-Branche prominente Gründer, die Übernahme der Markenrechte wirft allerdings Fragen auf.

Nothing ist die neue Firma von Carl Pei, dem Mitgründer der erfolgreichen Smartphone-Marke OnePlus. Essential wiederum war ein Unternehmen von Andy Rubin, dem Gründer des ursprünglichen Android-Entwicklerteams, das 2005 von Google gekauft wurde. Rubin gilt als Schöpfer von Android, des mit Abstand erfolgreichsten Mobil-Betriebssystems der Welt.

Nach seinem Abschied von Google, wo er laut New York Times wegen Vorwürfen sexueller Belästigung geschasst worden war, gründete Rubin mit Essential eine eigene Tech-Firma: Das erste und einzige Produkt des Start-ups war ein wenig bemerkenswertes Smartphone, das 2017 in den USA auf den Markt kam. In Deutschland konnte man das Essential Phone nie kaufen, der Erfolg blieb aber auch international aus.

In-Ear-Headphones von Nothing

Im Februar 2020 wurde bekannt, dass Rubin sein Tech-Start-ups Essential schließen muss. Vom eigentlichen Unternehmen dürften also nur noch Markenrechte übrig sein. Warum die nun ausgerechnet für Carl Pei und sein Startup Nothing attraktiv sind, ist bisher unklar. Laut dem von 9to5Google entdeckten Trademark-Einträgen wurden die Markenrechte im Januar zuerst Pei, dann seiner Firma Nothing überschrieben.

Nothing hat bisher keine Produkte angekündigt, laut Bloomberg möchte das Unternehmen zuerst In-Ear-Headphones auf den Markt bringen. Theoretisch darf Nothing bei all seinen Produktveröffentlichungen künftig das Essential-Logo und den Essential-Namen verwenden. Ob das angesichts der kurzen Unternehmensgeschichte von Essential allerdings überhaupt Sinn ergibt, ist fraglich.

(dahe)