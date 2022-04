Notruf-Funktion: So rettete das iPhone einem Snowboarder das Leben

Glück im Unglück hatte der britische Snowboarder Tim Blakey: Der 41-Jährige stürzte in den Schweizer Alpen fünf Meter tief in eine Gletscherspalte. Dort landete er auf einer brüchigen Schneebrücke und drohte noch tiefer zu fallen. Mittels der SOS-Funktion seines iPhones konnte er die Rettungsdienste über seinen Standort informieren. Das rettete ihm wahrscheinlich das Leben, berichtete die britische Daily Mail.

Blakey drückte hierfür fünf Mal die Seitentaste seines iPhones, um den Notruf auszulösen. Diese Notruf-SOS-Funktion ist in das iOS-Betriebssystem integriert, aber längst nicht jedem Nutzer bekannt. Android hält eine solche Möglichkeit sogar schon länger vor.

So funktioniert der Notruf auf dem iPhone

Auf dem iPhone kann Notruf SOS in den Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden. Die Funktion wurde in iOS 10.2 eingeführt. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird der Notruf durch fünfmaliges Drücken der Seitentaste ausgelöst. Oder der Notruf-SOS-Regler wird durch gleichzeitiges langes Drücken der Seitentaste und der Lautstärketasten ausgelöst. In jedem Fall erscheint zunächst ein Countdown mit laut hörbarem Warnton. Erst wenn dieser abgelaufen ist, werden die Rettungsdienste angerufen. Dieser Countdown kann aber wahlweise in den Einstellungen auch abgeschaltet werden. Zusätzlich können Notfallkontakte hinterlegt werden, die im Fall der Fälle eine Information mitsamt der zuletzt georteten Position erhalten.

Smartwatches mit Sturzerkennung

Eine Notruf-SOS-Funktion existiert auch auf Smartwatches wie verschiedenen Modellen der Apple Watch oder der Samsung Galaxy Watch - je nach Modell ist jedoch trotzdem zusätzlich ein Smartphone nötig, um die Rettungsdienste zu informieren. Dafür können die Uhren von Apple und Samsung auf Wunsch auch Notrufe selbstständig auslösen, wenn die Sturzerkennung aktiviert ist und der Träger der Uhr sich in einer hilflosen Lage befindet.

So funktioniert der Notruf unter Android

In Android wird die Notfall-SOS-Taste durch fünfmaliges Drücken der Ein-/Aus-Taste ausgelöst. Um die Funktion zu aktivieren, muss sie in den Einstellungen unter Sicherheit und Notfälle, Notfall-SOS zunächst aktiviert werden. Bereits mit Android 5.0, das im Jahr 2014 veröffentlicht wurde, führte Google einen Notfall-Assistenten ein, mit dem vorher festgelegte Kontakte informiert werden konnten.

Den meisten Rettungsleitstellen in Deutschland steht mit AML (Advanced Mobile Location) ein standardisierter Dienst zur Abfrage des Standorts bei Notrufen zur Verfügung, der die Lokalisierungsfunktionen aktueller Smartphones nutzt.

Lesen Sie auch Mobilfunk-Notruf: Handy übermittelt direkt Anrufer-Standort dank AML

(mki)