Notrufwecker ruft selbstständig um Hilfe

Wer gesundheitlich eingeschränkt ist und alleine lebt, ist im Notfall auf die Hilfe anderer Personen angewiesen. Notrufmöglichkeiten für Privatpersonen gibt es einige, etwa Armbänder, Mobiltelefone oder Smartwatches, über die per einfachem Knopfdruck rasch Hilfe gerufen werden kann. Doch was ist, wenn man unglücklich stürzt oder ohnmächtig wird und nicht mehr in der Lage ist, einen Notruf abzusetzen?

Dann ist es praktisch, wenn man den Notrufwecker unseres Autors Thomas Fischer zu Hause stehen hat. Dieser schickt automatisch einen Hilferuf als SMS an eine Person unseres Vertrauens, wenn er bei einem Alarm nicht ausgeschaltet wird. Angetrieben wird das Projekt von einem ESP32 Mikrocontroller. Wie man den Notrufwecker baut und an den Dienst IFTTT (IF This Then That) anbindet, zeigen wir in der Make 6/22.

Außerdem im Heft: Technische Zeichnungen mit FreeCAD

In FreeCAD kann man zwei- und dreidimensional konstruieren. Möchte man aus einer 3D-Datei eine normgerechte technische Zeichnung erzeugen, um sie ausgedruckt mit in die Werkstatt zu nehmen oder einem Dienstleister zur Auftragsfertigung in die Hand zu drücken, bietet sich die Funktion TechDraw-Workbench an. Wie sie funktioniert, beschreiben wir in der Make 6/22 sowie in zwei weiteren Anleitungen in den kommenden Heften. Den genauen Arbeitsablauf in der Software gibt es zusätzlich auch als Video.

