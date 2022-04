NovaStor DataCenter: Einfachere Bedienung, mehr Funktionen – auch in die Cloud

Der Hamburger Entwickler und Anbieter von Archivierungs-, Backup- und Restore-Software, Novastor, hat sein zentrales Element DataStor aktualisiert. Das sei darauf ausgerichtet, viele Instanzen zentral und komfortabel in einer Oberfläche zu managen. Die neue Version will vor allem mit neuen Sicherheitsfunktionen, einem optimierten Monitoring und einer einfacheren Verwaltung glänzen. So vereinfacht die überarbeitete Bedienoberfläche die Konfiguration von Backups – laut Hersteller genügen wenige Klicks zum Einrichten.

Auch an der Leistungsfähigkeit haben die Entwickler geschraubt. So kann NovaStor DataCenter VMware Restores jetzt dank einer überarbeiteten Erstellung der Backup-Kopien und Instant Restore schneller und mit reduzierten Datenmengen abarbeiten. Bei instabilen Netzwerkverbindungen hilft ein Fehlertoleranz-Management.

Management und Monitoring in einer Oberfläche

Ebenfalls überarbeitet wurden die vor allem für Managed Service Provider wichtigen Überwachungsfunktionen. In der neuen Version können IT-Verantwortliche viele Installationen zentral mit wenig Aufwand managen und sehen auf einen Blick, ob alle Backup- und Restore-Jobs planmäßig laufen. Inkrementelle, differentielle und Voll-Backups lassen sich in einem Backup-Job konfigurieren, was auch der Übersichtlichkeit dient. Im Backup-Schema sehen Administratoren auf einen Blick, etwa welche Sicherungen wann, wie und wohin erfolgen oder wie die Verfügbarkeitsplanung aussieht. Dabei können sie den gesamten Prozess mit den Monitoring-Funktionen überwachen. Alternativ lässt sich NovaStor DataCenter in vorhandene Monitoring-Software integrieren.

Als wichtigen Aspekt sehen die Hamburger den Schutz vor Datenverlust und Bedrohungen durch Cyber-Kriminelle. Dafür lassen sich die System- und Benutzereinstellungen individuell konfigurieren: Jeder Nutzer hat einen eigenen Zugang mit klare definierten Nutzungsrechten. Das erhöht die Nachvollziehbarkeit und Transparenz und senkt das Fehlerrisiko.

Rechtssichere Backups in die Cloud

Zusätzlich zu lokalen Backups lassen sich mit NovaStor DataCenter die Daten auch rechtskonform in die Cloud sichern. Das Cloud-Backup lagert die Daten automatisch aus, sodass im Schadensfall zusätzlich zu den lokalen Sicherungen immer eine Kopie der Daten außerhalb der Geschäftsräume existiert. Dafür können Systemhäuser und Unternehmen ihren eigenen Cloud-Speicher nutzen. Alternativ stellt NovaStor Cloud-Storage bereit. NovaStor arbeitet hier mit einem deutschen Rechenzentrum-Betreiber zusammen, der die Daten nachhaltig und rechtskonform gemäß deutscher Datenschutzvorgaben verwaltet.

(avr)