Nuberts neuer Einbaulautsprecher ist auch eine smarte Lampe

"Wireless-Lautsprecher" sind in der Regel nicht so kabellos, wie es der Name suggeriert. Schließlich müssen der Funk-Empfänger für die Audiosignale und der Verstärker mit Strom versorgt werden. Transportable Systeme setzen dabei zwar in der Regel auf Batterien oder Akkus, im Heimkino haben diese Geräte aber meist einen Netzanschluss. So entfällt hier vor allem das Ziehen der Lautsprecherkabel durch das Zimmer.

Nubert zeigt auf der diesjährigen IFA nun den aktiven 80-Watt-Einbaulautsprecher nuPro XI-2000 RC zum Listenpreis von je 595 Euro für die Installation in Wand oder Decke, der zugleich eine LED-Leuchte ist, die über den Standard ZigBee 3.0 gesteuert werden kann. Installiert man den Lautsprecher (als Dolby-Atmos-Deckenlautsprecher oder für eine allgemeine Beschallung) an der Decke, kann man also gleich den dortigen Anschluss nutzen.

Die im Einbaulausprecher integrierte LEDs lassen sich über App oder Fernbedienung steuern. (Bild: Nico Jurran / c't)

Erleuchtung

Der nuPro XI-2000 RC lässt beispielsweise mit dem Philips-Hue-Hub verbinden und über die entsprechenden Apps steuern. Alternativ steht auch eine Fernbedienung bereit. Zunächst wird es nur eine Variante mit dimmbaren warmweißen Licht (2700K) geben, Nubert schließt weitere Versionen mit änderbarem Weißton oder RGB-LEDs aber nicht aus.

Der geschlossene Dreiwege-Lautsprecher mit 25-mm-Hochtöner, 35-mm-Mitteltöner und 118-mm-Tieftöner hat eine Einbauhöhe von 8,5 cm, mit Blende von 10 cm. Nun ist auch Nubert ist klar, dass der Markt für Einbaulautsprecher in Deutschland überschaubar ist. Daher sollen verschiedene Gehäuse folgen, etwa für eine Aufputz-Installation oder eine Nutzung als Deckenleuchte. Auch spezielle Ausführungen für die Gastronomie und ähnliche Bereiche sind in Planung.

Die neue Box beherrscht laut Nubert neben Bluetooth (inklusive der Audio-Codecs SBC und AAC sowie aptX HD und aptX Low Latency) den hauseigenen Funkstandard X-Connect. Damit kann sie beispielsweise von Nuberts Soundbar nuPro XS-8500 RC mit Audiosignalen beschickt werden, die bis zu acht Surround-Kanäle drahtlos übermittelt.

Lesen Sie auch Apple Music: Interesse an Dolby Atmos wächst schnell

Wer einen bereits vorhandenen AV-Receiver mit dem Einbaulautsprecher verbinden will, kann dazu die Signale an den Vorverstärkerausgängen des Verstärkers abgreifen und über einen separat erhältlichen Funk-Adapter senden.

(nij)