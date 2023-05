Nur 512 Byte: Dieser C-Compiler passt in einen Bootsektor

Es ist wahrscheinlich der kleinste C-Compiler der Welt: Ein Entwickler hat auf Github ein Projekt namens SectorC veröffentlicht, das in den 512 Byte großen Bootsektor eines x86-Computers passt. Der in Assembler geschriebene Code ermögliche zahlreiche C-Funktionen und erlaube es, "interessante Programme" zu schreiben, wie der Entwickler unter dem Pseudoynm "xorvoid" in einem Blogpost schreibt.

Unterstützt werden unter anderem globale Variablen, Funktionen, if-Anweisungen, while-Kommandos, viele Operatoren und Zeiger. Am Beispiel einer sich bewegenden Sinuskurve zeigt der Entwickler, was möglich ist. Er habe jedoch auch allerhand Kompromisse schließen müssen, um die Speichergrenze nicht zu überschreiten. In seinem Blogpost gibt er Einblicke in die Programmierung des Compilers.

Was man mit diesem Compiler konkret machen kann? "Vermutlich nichts", schreibt der Entwickler. Als er dann aber festgestellt habe, was in dem begrenzten Platz doch möglich ist, sei ihm der Gedanke gekommen, dass er vielleicht für einige doch nützlich sein könnte.

(mki)