Nur "ausreichend": Junge Unternehmen bemängeln Start-up-Politik der Regierung

Eine Befragung des Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) zeigt ein trübes Stimmungsbild unter Start-ups in Deutschland. Wenige Monate vor der Bundestagswahl im September 2021 bescheinigen sie der Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD in der aktuellen Legislaturperiode eine schlechte Politik für junge Unternehmen und vergeben ihr dafür im Durchschnitt die Note 4,2.

Die überwiegende Mehrheit der teilnehmenden Start-ups an der Umfrage des Bitkom sehen die Lage der Start-ups in den letzten beiden Jahren entweder als unverändert (35 Prozent) oder als schlechter (20 Prozent) an als zuvor. 39 Prozent der Unternehmen halten die Situation für besser. Bei einer Befragung im gleichen Zeitraum 2020 war die Stimmung unter den Start-ups besser. Damals beurteilten die jungen Unternehmen die Lage noch zu 47 Prozent als besser, lediglich 8 Prozent schlechter.

Schlechte Noten für die Start-up-Politik

Bei den Noten für die Start-up-Politik der Bundesregierung fällt das Urteil fast schon vernichtend aus: Die Note "sehr gut" vergab keines der befragten 201 Technik-Start-ups in Deutschland. Rund 3 Prozent vergaben die Note "gut". 28 Prozent sehen die Politik als "mangelhaft" an, 12 Prozent sogar als "ungenügend". Im Durchschnitt kommt eine 4,2 heraus.

Die eigene Situation beurteilten die jungen Unternehmen, trotz des mitunter schweren Corona-Jahres, mit 41 Prozent als besser als zuvor. Im Vorjahr sahen das 41 Prozent so. 18 Prozent der befragten Start-ups sehen allerdings eine Verschlechterung, 2020 waren es lediglich 12 Prozent. 37 Prozent halten die eigene Situation für unverändert. Im Jahr zuvor sahen das 40 Prozent so.

Bikom-Präsident Achim Berg betonte angesichts des Umfrage-Ergebnisses die Wichtigkeit von Start-ups für den Digitalstandort Deutschland: Sie sollten "politisch noch stärker flankiert und unterstützt werden". "Gerade in der Pandemie haben wir zudem gesehen, dass es Start-ups mit ihren Lösungen zum Beispiel für Bildung und Gesundheit immer noch extrem schwer haben, in Deutschland zum Zug zu kommen."

Die Umfrage wurde im Auftrag der Bitkom von Bitkom Research unter 201 Technik-Start-ups im März bis Mai 2021 durchgeführt.

(olb)