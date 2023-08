Nur noch ein Stern: Amazon verwirrt mit neuer Bewertungsanzeige

Amazon überarbeitet offenbar die Anzeige von Nutzerbewertungen für angebotene Produkte. In Deutschland ist in der Produktübersicht anstelle der bekannten fünf Sterne nur noch ein einzelner Stern zu sehen. Daneben findet sich die durchschnittliche Nutzerwertung als Zahl, also etwa 4,5. Zudem ist der Prozentsatz der Bewertungen zu sehen, die mehr als vier Sterne vergaben.

Bild 1 von 2 Alt gegen neu: Sternebewertungen bei Amazon (2 Bilder) Das neue Sternesystem von Amazon: Die Anzahl der Bewertungen wird in der Übersichtsseite versteckt. Sie taucht auf den Produktseiten weiterhin auf.

(Bild: heise online)

Die absolute Anzahl der abgegebenen Bewertungen ist der Übersichtsseite, die etwa bei der Suche nach Produkten angezeigt wird, gar nicht mehr zu entnehmen. Das kann Auswirkungen auf die Wahrnehmung eines Produkts haben: Die Nvidia Geforce RTX 4070 Founders Edition wird in einer Stichprobe von heise online etwa mit vollen fünf Punkten angezeigt. "4+ Sterne: 100 Prozent", heißt es dort. Was Amazon in dieser Ansicht unterschlägt: Die Bewertungen basiert auf gerade einmal vier Nutzerberichten.

Mehr Informationen auf einen Blick

In der vorherigen Ansicht war das direkt ersichtlich, die neue Variante offenbart diese Information erst dann, wenn man mit der Maus über den Stern fährt oder die Produktseite aufruft. In der Praxis könnten also schon sehr wenige positive Bewertungen dazu führen, dass ein Produkt auf den ersten Blick als makelloser 5-Sterne-Gegenstand angezeigt wird – ein möglicher Anreiz, mit Fake-Reviews zu arbeiten. Die neue Stern-Anzeige ist sowohl auf der Webseite als auch in der Mobil-App in Deutschland zu sehen.

Erst per Mouse-Over über den Stern sieht man in der neuen Bewertungsanzeige die genaue Aufschlüsselung der Nutzer-Reviews. Auf der Produktseite selbst hat sich nichts geändert. (Bild: heise online)

Die neue Anzeige hat aber auch Vorzüge. Denn in der neuen Ansicht zeigt Amazon zusätzliche Informationen auf einen Blick an – bei Grafikkarten etwa die Größe und Taktrate des Videospeichers, bei Fernsehern Display-Größe, Auflösung und Bildschirmtechnik. Fraglich ist lediglich, ob sich nicht beides kombinieren ließe.

Test oder finale Umsetzung?

Unklar ist noch, ob es sich bei der geänderten Anzeige um einen Test handelt. Darauf deutet laut einem Bericht von Android Police hin, dass die neue Bewertungsansicht nicht auf dem US-amerikanischen Heimatmarkt umgesetzt wurde. Stattdessen sei das neue Sternen-Ranking nur in ausgewählten Ländern zu sehen – etwa in Deutschland und Indien. Eine Nachfrage von heise online hat Amazon nicht unmittelbar beantwortet.

Fake-Reviews beschäftigen Amazon seit Jahren. Selbst KI-Textgeneratoren wie ChatGPT wurden zuletzt vermehrt dafür eingesetzt, automatisiert Bewertungen auf Internetportalen wie Amazon zu schreiben. Zudem gibt es Anbieter, die das Anlegen von Fake-Reviews als Dienstleistung gegen Bezahlung anbieten. Dagegen geht Amazon mit Klagen vor.

