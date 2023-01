Nur noch eine Woche Zeit: Support-Ende von Windows 8.1

Für Windows-8.1-Nutzende ist die letzte Woche mit offiziellem Support durch Microsoft angebrochen. Am kommenden Patchday – der am Dienstagabend der nächsten Woche stattfindet – erhält das Betriebssystem letztmalig Sicherheitsaktualisierungen. Allerhöchste Zeit also, auf ein dann noch unterstütztes Betriebssystem umzusteigen.

Das Support-Ende für die Windows-8.1-Version wurde bereits länger immer wieder angekündigt. Doch jetzt ist es wirklich so weit: Das Betriebssystem wird ab kommender Woche durch das Support-Ende nicht nur keine Sicherheitsaktualisierungen mehr erhalten. Auch bei Problemen mit dem Betriebssystem werden Microsofts Mitarbeiter nicht mehr weiterhelfen.

Support-Aus auch für weitere Software

Wichtige Produktivitätssoftware wie Microsoft Office erhält ab kommender Woche keine Unterstützung mehr unter Windows 8.1. Für Office 2019 und neuer entfällt der Support vollständig, ältere Versionen erhalten nur dann noch Unterstützung, wenn sich Probleme nicht auf das darunterliegende Betriebssystem zurückführen lassen.

Den Microsoft Store dreht der Hersteller für das Betriebssystem ebenfalls ab. Es sind dann weder Installationen noch Käufe von Software aus dem Store mehr möglich. Microsoft empfiehlt daher, dass Windows-8.1-Nutzende auf ein unterstütztes Betriebssystem wie Windows 10 oder Windows 11 aktualisieren. Anders als von Microsoft angegeben funktioniert das mit regulären Windows-7- oder neueren Lizenznummern derzeit in der Regel noch kostenlos.

Für etwas ältere Hardware ist der Upgrade-Pfad jedoch versperrt, da Microsoft etwa alte Prozessoren nicht mehr unterstützt. In solchen Fällen bietet sich etwa ein Umstieg auf eine Linux-Distribution an, sofern ein Neukauf eines Rechners nicht in Frage kommt. Hierbei hilft etwa der c't-Linux-Netzplan, eine passende Distribution für den eigenen Einsatzzweck zu finden.

