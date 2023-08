Nur noch vegan: Apple beerdigt offenbar Lederhüllen fürs iPhone

Seit Apple im Geschäft mit eigenen Hüllen fürs iPhone ist, soll der Konzern Jahr für Jahr satte Gewinne mit der Sparte einfahren: Elegantes Design gepaart mit vergleichsweise hoher Bepreisung machen das möglich. Zum Erscheinen des iPhone 15 im September soll es hier nun eine Änderung geben: Angeblich verabschiedet sich der Konzern von der Herstellung von Lederhüllen. Das berichten verschiedene Leaker mit Kontakten in Apples Lieferkette in Asien – sogar inklusive ersten Bildern.

Gewebe ein wenig wie Wildleder

Statt Produkten wie dem "iPhone-14-Pro-Leder-Case mit MagSafe", dass Apple für 69 Euro in verschiedenen Farben offeriert, soll es künftig nur noch veganes Leder geben – beziehungsweise ein gewebtes Ersatzprodukt, das aus der Ferne an Wildleder erinnert. Nach ersten entsprechenden Gerüchten von Mitte August, in denen es hieß, Apple plane in diesem Jahr keine neuen Lederhüllen für das iPhone 15, zeigen sich nun erste Alternativprodukte.

Bilder davon finden sich auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo ebenso wie auf X. Insgesamt fünf eher dunkle Farbtöne von Blau über Grau und Grün bis hin zu Violett sind zu sehen. Die Textur sei anders als zuvor, heißt es weiter. X-Leaker MajinBU schreibt, Apple stelle die Hüllen nun aus einem "nachgeahmten Leder" her. Es kursiert in der Lieferkette dafür die Bezeichnung "Lederhülle aus umweltfreundlichem Tuch".

Veganer brauchen kein Silikon mehr

Eigentlich war es für Apple recht verwunderlich, dass der Konzern, der seit Jahren stark auf sein Öko-Image achtet, weiterhin Lederprodukte verkauft. Damit fiel die stark wachsende Zielgruppe der Veganer und Vegetarier weg, diese mussten auf die (günstigeren) Silikonhüllen ausweichen oder sich Produkte bei anderen Anbietern besorgen. Die Standardhüllen sind dabei recht einfach gestrickt: Sie umfassen einen Schutz für die Rückseite des iPhone plus eine "Lippe" auf der Vorderfront, die dabei hilft, das Display bei Fall-Unfällen zu schützen. Auf der Rückseite findet sich zudem eine Aussparung samt Schutzkante für die Kameraeinheit. Einst verkaufte Apple auch (noch teurere) Folio-Hüllen, die mit dem iPhone 12 aber wegfielen.

Neben den neuen Hüllen soll Apple auch neue geflochtene USB-C-Kabel für die iPhone-15-Baureihe planen, die allesamt zudem farblich zum jeweiligen Modell passen sollen. Momentan rechnet die Gerüchteküche damit, dass Apple seine diesjährige iPhone-Keynote am 12. September abhält.

