Nutzerberichte: Apple Watch SE kann überhitzen

Einige Besitzer der neuen Apple Watch SE berichten über einen Hardwarefehler, der zu einem Überhitzen der Smartwatch führen kann. Aktuell kommen die Informationen allerdings allesamt aus einem Markt – Südkorea, wo es aktuell sechs gemeldet Fälle geben soll, wie ein User auf Reddit zusammengetragen hat. Möglicherweise erhielt das Land eine fehlerhafte Lieferung, entsprechend unklar ist, wie verbreitet das Problem tatsächlich ist.

Unsanft von Überhitzung geweckt

Bei den Betroffenen gibt es plötzlich eine starke Wärmeentwicklung der Uhr. Dies kann passieren, wenn das Gerät geladen wird. Allerdings wird auch von Fällen berichtet, bei denen die Uhr sogar am Arm überhitzt. In mindestens einem Fall geschah dies beim Tragen der Uhr über Nacht – der Betroffene wurde unsanft geweckt und hatte daraufhin auch rote Stellen an seinem Handgelenk.Nach der Überhitzung lässt sich der Bildschirm nicht mehr aktivieren, es erscheint ein gelber "Einbrennpunkt" auf der rechten oberen Seite des Displays. Zu Bränden scheint es nicht gekommen zu sein.

Apple tauscht Geräte aus

Apple handhabt das Problem aktuell durch ein Eintauschen betroffener Modelle. Wo genau die Hitzeentwicklung erfolgt, blieb unklar. MacRumors spekuliert, es könne sich um den Bereich zwischen der Taptic Engine und dem Display-Anschluss handeln, sollte die Apple Watch SE ähnlich aufgebaut sein wie frühere Computeruhren des Konzerns.

SE ist Apples neues Einsteigermodell

Die Apple Watch SE war zusammen mit der Apple Watch Series 6 im Oktober auf den Markt gekommen. Das Gerät will Apple über einen längeren Zeitraum auf dem Markt lassen – es soll als neues Einsteigermodell dienen. Die Smartwatch setzt auf den S5-Chip des Vorjahresmodells Series 5, hat aber kein Always-On-Display und bietet kein 1-Kanal-EKG. Es kommt laut Apple aber "derselbe Beschleunigungssensor, Gyrosensor und immer aktive Höhenmesser" wie in der Series 6 zum Einsatz. Die Apple Watch SE wird ab unter 300 Euro angeboten.

(bsc)