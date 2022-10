Nvidia-Benchmarks: Die GeForce RTX 4080 12 GB ist langsamer als die RTX 3090 Ti

Nvidia hat eigene Gaming-Benchmarks zu den beiden Grafikkarten GeForce RTX 4080 16 GByte und GeForce RTX 4080 12 GByte veröffentlicht. Die Diagramme sollen veranschaulichen, wie schnell die GPUs sind, was allerdings nur mit Deep Learning Super Sampling (DLSS 3.0) wirklich gut aussieht. Ohne die KI-Technik ist das 12-GByte-Modell langsamer als das Topmodell aus der letzten Generation, die GeForce RTX 3090 Ti.

Anders als DLSS 2.0 skaliert die Version 3.0 nicht nur die Bildauflösung hoch, sondern fügt auch künstlich erzeugte Frames mit aktuellen Bewegungsdaten ein. Laut Nvidia funktioniert das nur mit Anpassungen auf Hardware-Ebene vernünftig, die mit der RTX-4000-Serie kommen: Ein sogenannter Optical Flow Accelerator soll den aktuellen und vergangene Frames analysieren, um die richtige Position des künstlich erzeugten Frames zu ermitteln.

So soll eine GeForce RTX 4080 12 GByte mit DLSS 3.0 in drei gezeigten Spiele-Benchmarks 14 bis 60 Prozent schneller sein als eine GeForce RTX 3090 Ti mit DLSS 2.0. Insbesondere Microsofts "Flight Simulator" profitiert massiv von der DLSS-3.0-Bildgenerierung. Komplett ohne DLSS ist die GeForce RTX 3090 Ti hingegen in allen drei Spielen 1 bis 19 Prozent schneller als die RTX 4080 12 GByte.

Konkurrenz im eigenen Gehege

Mit der Vorstellung der RTX-4000-Serie hat Nvidia die Preisempfehlungen seiner RTX-3000-Topmodelle verringert: Eine GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition kostet jetzt 1329 Euro, eine RTX 3090 (nicht Ti) 1199 Euro. Im Handel sind Herstellerkarten noch ein Stück günstiger – RTX-3090-Ti-Modelle gibt es ab 1200 Euro, RTX-3090-Karten ab 1100 Euro.

Die GeForce RTX 4080 12 GByte hat dagegen eine Preisempfehlung von 1099 Euro und nutzt als Nachteil nur halb so viel Speicher. Auf der Habenseite stehen die bessere Effizienz, der DLSS-3.0-Support und der AV1-Video-Encoder. Die Effizienz der 3000er-Grafikkarten lässt sich durch ein Herabsetzen der TDP und durch Undervolting allerdings deutlich verbessern. Das Datenblatt der GeForce RTX 4080 12 GByte schreit eigentlich nach einem 70er-Modell (also hier RTX 4070), das zu einem höheren Preis verkauft werden soll.

Spezifikationen GeForce RTX 4000 vs. RTX 3090 Ti Modell GeForce … RTX 4090 RTX 4080 16 GB RTX 4080 12 GB RTX 3090 Ti Preisempfehlung 1949 Euro 1469 Euro 1099 Euro 1329 Euro GPU AD102 AD103 AD104 GA102 Shader-Multiprozessoren / RT-Kerne 128 / 128 76 60 84 / 84 Rechenkerne FP32 / Tensor 16.384 / 512 9728 / 304 7680 / 240 10.752 / 336 Base-/Boost-Takt 2,23 / 2,52 GHz 2,21 / 2,51 GHz 2,31 / 2,61 GHz 1,56 / 1,86 GHz Rechenleistung (FP32) 82,6 TFlops 48,8 TFlops 40,1 TFlops 40 TFlops Raster-Endstufen 176 112 80 112 Speichermenge/-typ 24 GByte GDDR6X 16 GByte GDDR6X 12 GByte GDDR6X 24 GByte GDDR6X Speicherinterface/-transferrate 384 Bit / 1008 GByte/s 256 Bit / 717 GByte/s 192 Bit / 504 GByte/s 384 Bit / 1008 GByte/s Thermal Design Power 450 Watt 320 Watt 285 Watt 450 Watt

