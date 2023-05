Nvidia: GeForce RTX 4060 Ti noch im Mai, RTX 4060 im Juli

Nvidia hat die Katze aus dem Sack gelassen und seine neue Grafikkarten-Mittelklasse aus der GPU-Generation Ada Lovelace angekündigt. Am 24. Mai 2023 erscheint zunächst die GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GByte Speicher; im Juli folgen eine 16-GByte-Version und die GeForce RTX 4060 als vorerst günstigstes 4000er-Modell.

Die gute Nachricht zuerst: Anders als bei den bisherigen RTX-4000-Grafikkarten hebt Nvidia die Preisempfehlungen nicht deutlich an. Die GeForce RTX 4060 Ti 8 GByte hat in Deutschland nur aufgrund des Eurokurses eine etwas höhere UVP als die Vorgängerin RTX 3060 Ti – 439 Euro soll das neue Modell hierzulande kosten, in den USA bleibt der Preis mit 399 US-Dollar unverändert.

Die GeForce RTX 4060 wird in den USA mit 299 US-Dollar günstiger als die RTX 3060 (329 US-Dollar), hierzulande ergibt sich dadurch eine gleichbleibende Preisempfehlung von 329 Euro. Im Gegensatz zu der 3000er-Generation ist dieses Mal auch mit einer guten Verfügbarkeit zu normalen Händlerpreisen zu rechnen. Ein Manko: Nvidia stutzt das Speicher-Interface von 192 auf 128 Bit und damit die RAM-Kapazität von 12 auf 8 GByte.

Inkrementell Performance-Steigerung

Leistungswerte gibt Nvidia derzeit nur für die GeForce RTX 4060 Ti an, die in Full-HD-Auflösung (1920 × 1080 Pixel) rund 15 Prozent schneller sein soll als ihre Vorgängerin GeForce RTX 3060 Ti und 60 Prozent schneller als die GeForce RTX 2060 Super. Konkrete Benchmarks zeigt Nvidia leider nur mit Deep Learning Super Sampling (DLSS 3) und aktivierter Frame-Generierung im Falle der RTX 4060 Ti, sodass die Werte nicht vergleichbar sind.

Auch bei der GeForce RTX 4060 Ti wirbt Nvidia wieder mit dem Leistungszuwachs durch DLSS 3 und dessen Frame-Generierung. Bisher funktioniert das aber nur in wenigen Spielen. (Bild: Nvidia)

Den Vergleich mit der GeForce RTX 3070 scheut Nvidia. Insbesondere in WQHD-Auflösung (2560 × 1440 Pixel) dürfte die GeForce RTX 4060 Ti gegen die RTX 3070 kein Land sehen. Die Rohleistung steigt dank der hohen Taktfrequenzen zwar etwas, allerdings sinkt die Speicherübertragungsrate um 36 Prozent auf 288 GByte/s. Nvidia bewirbt die RTX 4060 Ti daher explizit als 1080p-Grafikkarte.

Ein Fragezeichen steht daher hinter der GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GByte Speicher. Laut Nvidias eigenen Benchmarks ist die Variante in fast keinem Spiel schneller als die 8-GByte-Version – Vorteile sind primär in schlecht optimierten Titeln zu erwarten.

Dafür ist der Aufpreis mit 110 Euro happig. Zur Preisempfehlung von 549 Euro bekommt man fast schon eine voraussichtlich deutlich schnellere GeForce RTX 4070, die sich auch für 1440p-Gaming eignet.

Modell GeForce … RTX 4060 RTX 4060 Ti 8GB RTX 4060 Ti 16GB RTX 4070 GPU AD107 (158,7 mm²) AD106 (187,8 mm²) AD106 (187,8 mm²) AD104 (294,5 mm²) Shader-Multiprozessoren / RT-Kerne 24 / 24 34 / 34 34 / 34 46 / 46 Rechenkerne FP32 / Tensor 3072 / 96 4352 / 136 4352 / 136 5888 / 184 Level-2-Cache 24 MByte 32 MByte 32 MByte 36 MByte Basis-/Boost-Takt 1830 / 2460 MHz 2310 / 2540 MHz 2310 / 2540 MHz 1920 / 2475 MHz Rechenleistung (FP32) 15 TFlops 22,1 TFlops 22,1 TFlops 29,1 TFlops Raster-Endstufen 32 48 48 64 Speichermenge/-typ 8 GByte GDDR6 8 GByte GDDR6 16 GByte GDDR6 12 GByte GDDR6X Speicherinterface/-transferrate 128 Bit / 272 GByte/s 128 Bit / 288 GByte/s 128 Bit / 288 GByte/s 192 Bit / 504 GByte/s Anbindung PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x16 Thermal Design Power 115 Watt 160 Watt 165 Watt 200 Watt Preisempfehlung 329 Euro 439 Euro 549 Euro 659 Euro Vorstellung Juli 2023 24. Mai 2023 Juli 2023 April 2023

Niedrige Leistungsaufnahme

Während die Performance der neuen Nvidia-Mittelklasse nur inkrementell steigt, geht's vor allem bei der Effizienz voran. Die GeForce RTX 4060 genügt sich mit maximal 115 Watt und selbst die GeForce RTX 4060 Ti 16 GByte ist mit 165 Watt noch minimal genügsamer als die RTX 3060 (nicht Ti).

Eine Beschränkung trifft vor allem Leute, die noch ein System mit PCI Express 3.0 verwenden: Alle 4060er-Grafikkarten einschließlich der Ti-Varianten werden nur noch über acht PCIe-4.0-Lanes angebunden. Unterstützen das Mainboard und der Prozessor nur PCIe 3.0, halbiert sich die Bandbreite. Die GeForce RTX 3060 nutzte noch 16 Lanes.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mma)