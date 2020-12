Nvidia-Spielergrafikkarten: AIDA64 nennt GeForce RTX 3080 Ti, 3060 und 3050

Der Entwickler Finalwire hat die Beta-Version 6.30.5523 für das Auslese-Tool AIDA64 in den Varianten "Extreme" und "Engineer" veröffentlicht. Im Changelog sind mehrere GeForce-Grafikkarten enthalten, die Nvidia bis dato noch nicht angekündigt hat: GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3060 und GeForce RTX 3050.

Laut Changelog enthält AIDA64 erste GPU-Informationen zu den Grafikkarten, die sich nach dem Einbau einer ebensolchen auslesen lassen. Finalwire bringt entsprechende Updates häufig vor der Markteinführung neuer Modelle.

Die GeForce RTX 3080 Ti schwirrt schon länger in der Gerüchteküche, wurde von Nvidia bislang aber nicht bestätigt. Spekulationen hielten sie für eine günstigere Konkurrentin zu AMDs Radeon RX 6900 XT als das Topmodell GeForce RTX 3090. Die Webseite Igor's Lab schrieb kürzlich von einer geplanten Vorstellung nach dem chinesischen Neujahr, also ab Mitte Februar 2021. Im Gespräch ist weiterhin ein abgespeckter Ampere-Grafikchip GA102, den auch AIDA64 nennt, mit 20 GByte GDDR6X-RAM an 320 Datenleitungen.

Mittelklasse schlecht verfügbar

Die GeForce RTX 3060 und GeForce RTX 3050 würden die Ampere-Familie nach unten hin ergänzen. Für das bisher günstigste Modell GeForce RTX 3060 Ti empfiehlt Nvidia 400 Euro, die damit über dem Budget der meisten PC-Spieler liegen dürfte.

Neue Mittelklasse-Grafikkarten sind derweil vor allem bei Nvidia bitter nötig, denn bisherige Modelle wie die GeForce RTX 2060 und GeForce GTX 1660 SUPER sind so gut wie gar nicht mehr zu bekommen. Als Alternative verkauft AMD die Radeon RX 5600 XT und Radeon RX 5500 XT, die besser verfügbar sind.

(mma)