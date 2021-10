Nvidias Krypto-Miner CMP 170HX kostet über 5000 Euro

Mit dem Crypto Mining Processor (CMP) 170HX hat Nvidia eine der schnellsten Mining-Karten für das Schürfen der Krypto-Währung Ethereum herausgebracht. Ein kanadischer Online-Händler hat die Karten nun im Programm. Kostenpunkt: Rund 4745 US-Dollar. Kunden in Deutschland müssen noch Einfuhrumsatzsteuer und Zollgebühren hinzurechnen, sodass der Bruttopreis über 5000 Euro liegen wird.

Erste Leistungswerte waren aus einem chinesischen Forum durchgesickert, die Nvidias 170er-Einstufung nur knapp bestätigten: Die Zahl soll die ungefähre Mining-Performance für Ethereum, gemessen in Millionen Hashwerten pro Sekunde (MHashes/s) angeben. Mit rund 164 MH/s ist der CMP 170HX rund ein Drittel leistungsfähiger als die GeForce RTX 3090, braucht mit einer TDP von 250 Watt dabei aber 100 Watt weniger. Der Trick ist der Speicher, die Shader-Rechenleistung ist hingegen zweitrangig.

Kryptowährungen wie Ethereum, die fürs Mining mit Grafikkarten geeignet sind, hängen nämlich oft an der Speicherübertragungsrate und je schneller die GPU auf den DAG (directed acyclic graph) im Grafikspeicher zugreifen kann, desto mehr Hashes berechnet sie pro Sekunde. Aber auch die Speichergröße ist wichtig. Der sich laufend vergrößernde DAG von Ethereum etwa braucht inzwischen mehr als 4 GByte, die acht GByte der CMP 170HX reichen laut Berechnungen von minerstat.com noch bis 2027.

Der kanadische Händler viperatech.com gibt in seiner Notiz zu verlängerten Lieferzeite von derzeit 2 Wochen auch an, dass die Nvidia die Karten nicht einzeln konfektioniert, sondern nur in Bulk-Verpackungen von 9 bis 12 Stück liefere.

Beschnittener Rechenzentrums-Chip

Anders als die älteren CMP 30 bis 90HX nutzt die 170HX keine abgespeckte GeForce-GPU aus der Grafikkartenreihe für Gamer, sondern den für Rechenzentren gedachten GA100-Grafikchip, der mit 8 GByte des schnellen Stapelspeichers HBM2 ausgestattet ist und eine Transferrate von 1,49 TByte/s erreicht. Dadurch schmälern diese Mining-Beschleuniger auch nicht das anhaltend knappe Kontingent an Grafik- und Speicherchips für Spielergrafikkarten, deren Preise sich immer noch auf einem astronomischen Niveau bewegen.

Der GA100 ist im Vergleich zu den sonst damit ausgestatteten A100-Karten auf dem CMP 170HX allerdings drastisch beschnitten: Nur 70 Shadercluster mit 4480 Cuda-Kernen, 280 Textureinheiten und 128 Rasterendstufen sind aktiv. Der vollständige GA100 verfügt über 128 Cluster (8192 Cuda-Kerne), auf der A100 sind immerhin 108 davon aktiv.

Nvidia CMP 170HX (Bild: viperatech.com)

Der Grafikspeicher besteht aus vier HBM2-Stapeln mit rund 1,5 GHz Takt und einer Transferrate von cirka 1,5 TByte/s. Der GA100 selbst könnte sogar sechs solcher Stapel ansprechen und damit noch einmal 50 Prozent Transferrate drauflegen, aber selbst die A100-Karten fürs Rechenzentrum stattet Nvidia nur mit 5 HBM2-Modulen aus, die allerdings insgesamt bis zu 80 GByte fassen.

Die Karte stammt anders als die kleineren CMP-Modelle wohl von Nvidia direkt. Wie in dieser Liga üblich, hat sie keinerlei Display-Ausgänge, sodass sie sich später kaum im Gebrauchtmarkt an Gamer weiterverkaufen lassen. Der Stromdurst von 250 Watt wird neben dem PCIe-Slot, dessen Anbindung von 16 auf 4 Lanes gedrosselt ist, über einen 8-poligen EPS-Stecker sichergestellt, für den es Adapter auf zwei PEG-8-Pol-Stecker gibt.

Ebenfalls üblich bei Beschleunigerkarten für Rechen- und Mining-Zentren: Die Karten haben keine eigenen Lüfter, sondern sind auf einen (starken) Luftzug im Servergehäuse angewiesen.

Nvidia CMP 170HX (Bild: viperatech.com)

Auf der Nvidia-Website sind nach wie vor nur die kleineren CMP-Modelle 30HX bis 90HX aufgeführt, deren Produktion und Verkauf anders als bei der 170HX die Nvidia-Partner übernehmen.

Nvidia CMP 170HX 1 CMP 90HX CMP 50HX CMP 40HX CMP 30HX Chip, Fertigung GA100, 7 nm 1 GA102, 8 nm 1 TU102, 12 nm 1 TU106, 12 nm 1 TU116, 12 nm 1 Shader / TMUs / ROPs 4480 / 280 / 128 1 k. A. k. A. k. A. k. A. Basis-, Boost-Takt 1140 / 1410 MHz 1 k. A. k. A. k. A. k. A. Speicher 8 GByte 1 10 GByte 10 GByte 8 GByte 6 GByte Transferrate ca. 1,49 TByte/s 1 k. A. k. A. k. A. k. A. TDP 250 Watt 1 320 Watt 250 Watt 185 Watt 125 Watt Sonstiges vergleichbar: - vergleichbar: RTX 3080, 86 MHashes/s grob vergleichbar: RTX 2080 Ti, 45 MHashes/s vergleichbar: RTX 2060 Super, 36 MHashes/s vergleichbar: GTX 1660 Super, 26 MHashes/s Preis (UVP) ca. 4800 US-Dollar k. A. k. A. k. A. k. A. 1 alle Angaben nicht offiziell bestätigt

(csp)