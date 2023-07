Nvidias zweiter ARM-Anlauf über die Börse

Nvidia und ARM befinden sich offenbar in Verhandlungen über eine Großinvestition. Sobald ARM an die Börse geht, könnte Nvidia demnach mit einem sogenannten Ankerinvestment einsteigen. Damit würde sich die Firma einige Anteile sichern, um bei Bedarf die Geschäftsausrichtung mitbestimmen zu können.

Von unternehmensnahen Quellen will die Financial Times erfahren haben, dass beide Beteiligten derzeit über einen möglichen Preis verhandeln. Nvidia soll einen Aktienpreis vorgeschlagen haben, der ARMs Firmenwert mit 35 Milliarden bis 40 Milliarden US-Dollar bewertet. ARM sähe sich selbst in Richtung 80 Milliarden US-Dollar.

Nvidia wollte ARM schon komplett schlucken

Im Jahr 2022 wollte Nvidia ARM bereits für 40 Milliarden US-Dollar übernehmen, scheiterte aber an den weltweiten Regulierungsbehörden. Mit einer Großinvestition über die Börse könnte Nvidia immerhin etwas Einfluss erkaufen. Bei der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) sollen Nvidia und ARM immerhin schon Kaufinteresse für ein kleines Aktienpaket angemeldet haben.

Angeblich hat ARM den Börsengang für den kommenden September angesetzt. Der Chef des Inhabers Softbank, Masayoshi Son, soll sich derzeit persönlich um Ankerinvestoren und eine möglichst hohe Bewertung im Zuge einer Umsatzmaximierung kümmern. Seit 2022 versucht ARM, ein neues Lizenzmodell durchzudrücken, mit dem die Firma insbesondere bei Smartphones mehr mitverdienen würde.

Mit Intel soll sich ARM beziehungsweise Softbank ebenfalls schon in Gesprächen befinden – generell dürfte das bei vielen großen Firmen der Fall sein. Nvidia wäre wirtschaftlich ein besonders attraktiver Partner, da eine Unterstützung beim aktuellen KI-Hype die eigene Bewertung verbessern könnte. Nvidia scheffelt mit KI-Beschleunigern derzeit riesige Umsätze; angeblich will auch ARM den Fokus auf entsprechende Hardware setzen.

