O2 my Prepaid: Mehr Datenvolumen in zwei Tarifen

Telefónica Deutschland stattet zwei Tarife von O2 my Prepaid mit zusätzlichem Datenvolumen aus. An den Preisen der beiden Prepaid-Tarife ändert sich dabei nichts. Die Option O2 my Prepaid M kostet weiterhin 15 Euro pro 4 Wochen, bietet ab dem 2. Februar allerdings 6,5 statt bisher 5,5 GByte an Datenvolumen.

Eine wesentlich größere Verbesserung plant Telefónica im Tarif my Prepaid L: Hier bekommen Nutzer künftig 12,5 statt bisher 7,5 GByte an Datenvolumen. Der Preis bleibt mit 20 Euro pro vier Wochen unverändert. Die verbleibenden Tarifoptionen im Prepaid-Portfolio ändert Telefónica Deutschland nicht.

Die verbesserten Tarife gelten sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden. Wer die O2-Tarife bereits abonniert hat, wird laut Telefónica zur nächsten Verlängerung automatisch auf die neuen Tarife umgestellt. Mit allen O2-my-Prepaid-Tarifen können Nutzer im LTE-Netz von Telefónica surfen – eine 5G-Option wird nicht angeboten. Sie enthalten eine Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Mobilfunknetze und ins Festnetz.

Eine weitere Änderung gibt es bei den Data Packs, die bei aufgebrauchtem Datenvolumen in den Prepaid-Tarifen von O2 hinzugebucht werden kann. Die XL-Variante des Data-Packs bietet ab dem 2. Februar 13 statt 8 GByte für 19,99 Euro pro 4 Wochen.

Aldi Talk ebenfalls verbessert

Ebenfalls im Netz von Telefónica surfen Kunden der Prepaid-Tarife von Aldi Talk, die ebenfalls zum Teil aufgewertet wurden. Folgende Tarife von Aldi Talk wurden am 28. Januar verbessert:

Kombi-Paket M: 6 GByte statt 5 GByte für 13 Euro/4 Wochen

Kombi-Paket L: 12 GByte statt 7 GByte für 18 Euro/4 Wochen

Musik-Paket L: 5 GByte statt 4 GByte für 15 Euro/4 Wochen

Internet-Flatrate L: 5 GByte statt 4,5 GByte für 10 Euro/4 Wochen

Internet-Flatrate XL: 10 GByte statt 7 GByte für 15 Euro/4 Wochen

(dahe)