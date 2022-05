OLED-Flut: Viele Asus-Notebooks mit tollen Displays

Asus kündigt die 2022er-Generation seiner Notebook-Serien Zenbook und Vivobook an, bei denen sich ein Thema durchsetzt: Hochauflösende, helle Displays, teils mit 120 Hertz Bildwiederholrate und in den meisten Fällen mit OLED-Technik. Zwei Geräte stechen besonders hervor.

Das neue Topmodell hört auf den Namen Zenbook Pro 16X OLED. Als Bildschirm dient ein 16 Zoll großes OLED-Panel mit 3840 × 2400 Pixeln, 60 Hertz und einer maximalen Helligkeit von 550 cd/m². Im Inneren sitzt Intels 14-Kern-Prozessor Core i9-12900H gepaart mit Nvidias Mobilversion der GeForce RTX 3060.

Beim Aufklappen hebt sich die Tastatur am oberen Ende an, um den Luftstrom und damit die Kühlung zu verbessern. Laut Asus sollen sich so gemeinsam 140 Watt Verlustleistung für die CPU und die GPU bei einer akzeptablen Geräuschkulisse wegkühlen lassen. Das Ganze hat jedoch seinen Preis: Das Zenbook Pro 16X OLED soll bis zum Juni zu einem Startpreis ab 3000 Euro erscheinen – wie viel RAM und welche SSD das beinhaltet, verriet Asus zur Ankündigung nicht.

OLED-Leichtgewicht mit Ryzen-CPU

Das Zenbook S13 OLED ist ein 14,9 mm flacher und 1 kg leichter Kraftzwerg, dessen Display 2880 × 1800 Pixel darstellt. Das Notebook gibt es ausschließlich mit AMD-Hardware in Form der Prozessorbaureihe Ryzen 6000U bis hin zum Achtkerner Ryzen 7 6800U mit integrierter Radeon-680M-Grafikeinheit. Bis zu 19 Stunden soll der Akku durchhalten.

Das Schwestermodell Zenbook S13 Flip OLED mit 360-Grad-Scharnieren wiegt 100 Gramm mehr, ist aber ebenfalls 14,9 mm flach. Asus nennt hier nur grob einen Core-i7-Prozessor der 12. Generation (Alder Lake) und keine konkrete Display-Auflösung.

Der Verkauf der S-Geräte beginnt im dritten Quartal 2022, sie kosten ab 2000 Euro.

Viele weitere Notebooks in den nächsten Monaten

Zu den weiteren Neuheiten zählen das Zenbook Pro 14 Duo OLED, dessen Hauptbildschirm 2880 × 1800 Pixel mit 120 Hertz darstellt, und das Zenbook Pro 15 Duo OLED. Das Zenbook Pro 15 Flip OLED verwendet 360-Grad-Scharniere und ebenfalls ein Display mit 2880 × 1800 Pixeln und 120 Hertz.

Die Vivobook-Pro-Serie kommt in sieben Ausführungen mit 14 bis 16 Zoll großen OLED-Displays, darunter "3,2K"-Optionen mit 120 Hertz und Ultra-HD-Varianten mit 60 Hertz. Die Vivobook-S-Serie erscheint in jeweils vier Ausführungen mit AMD- und Intel-CPUs, ebenfalls mit 14 bis 16 Zoll großen Displays, darunter Modelle mit AMDs schnellstem Notebook-Prozessor Ryzen 9 6900HX.

Die ersten Modelle kommen noch im zweiten Quartal 2022 in den Handel, die meisten folgen später im Sommer.

(mma)