OLED im Anflug: Vorbereitungen für neuen MacBook-Air-Screen?

Welcher Mac kriegt als erster (endlich) ein OLED-Display? Bislang verbaut Apple in seinen Notebooks noch keine organischen Leuchtdioden – im Gegensatz zu großen Teilen der High-End-Konkurrenz. Nun will ein Bildschirmexperte erfahren haben, dass ein kommendes MacBook Air (MBA) den Anfang macht – und nicht etwa die teureren Geräte der MacBook-Pro-Linie.

Display-Experte: Mit dem MBA geht's los

Wie Ross Young, Chef der Beratungsfirma Display Supply Chain Consultants (DSCC) auf Twitter an seine zahlenden Abonnenten mitteilt, arbeitet Apple derzeit an einem solchen Gerät. Es kommt angeblich mit 13,4 Zoll statt den aktuellen 13,6 Zoll beim MacBook Air M2, das derzeit einen IPS-LCD-Screen mit 2560 mal 1664 Bildpunkten bei maximal 500 Candela verwendet. Wie es zu dieser Verkleinerung kommt, bleibt offen.

Young hatte schon Ende 2022 behauptet, Apple werde beim MacBook Air und kommenden iPad-Pro-Modellen mit 11,1 und 13 Zoll ins OLED-Regal greifen. Aktuell geht er von einem Verkaufsstart im Jahr 2024 aus, da Apple hohe Qualitätsansprüche hat. Beim MacBook Pro wird es angeblich sogar noch bis sage und schreibe 2026 dauern, bis Apple zu OLED wechselt. Dabei sind organische Leuchtdioden noch nicht das, was der iPhone-Konzern letztlich will – er strebt später große Micro-LED-Screens an. Schon OLED soll besseren Kontrast, knackigere Farben und weniger Stromverbrauch liefern.

Lieferant Samsung Display?

Wo die OLED-Screens für das MacBook Air herkommen sollen, scheint bereits ausgemacht: Laut dem koreanischen Elektronikfachblatt The Elec soll es sich um Samsung Display handeln. Verwirrenderweise wird dort aber von einem 13,3 Zoll großen Screen gesprochen, nicht von Youngs 13,4-Zoll-Vorhersage. LG Display, Konkurrenz ebenfalls aus Südkorea, könnte wiederum die OLEDs für Apples iPad Pro bauen, aber auch Samsung Display werkelt angeblich an einem 11-Zoll-OLED für Apple.

Vorher gab es Spekulationen um ein nicht ganz 11 Zoll großes Samsung-Display-OLED für ein kommendes iPad Air, doch die Idee wurde angeblich begraben, um das iPad Air nicht gegenüber den Pro-Modellen zu übervorteilen. Doch bevor die OLED-Reise bei Apples größeren Geräten losgeht – aktuell steckt die Technik im iPhone und der Apple Watch –, wird es noch weitere LCDs geben. So steht als nächstes – auch laut Ross Young – ein MacBook Air mit 15 Zoll großem Bildschirm an, das neben der 13,6-Zoll-Version steht.

