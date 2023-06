OLED und mehr Power: Das plant Apple angeblich beim iPad

Neue Tablets gab es von Apple zuletzt im Herbst 2022. Damals erschienen das neue Einsteigermodell iPad 10 sowie eine M2-Variante des iPad Pro mit 11 und 12,9 Zoll. Doch wie geht es weiter mit der Produktlinie? In diesem Jahr hat man in Hinblick auf Tablets von Apple – bis auf die Ankündigung von iPadOS 17 – noch nichts gehört. Das könnte schlimmstenfalls auch so bleiben. Möglicherweise setzt Apple in diesem Jahr beim iPad aus und kommt erst im Frühjahr 2024 mit neuen Modellen. Ausnahme könnte das iPad Air sein.

Anzeige

Roadmap ziemlich nebelig

So glaubt etwa der üblicherweise gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman daran, dass Apple sein iPad Pro erst im kommenden Jahr auf einen neuen Stand bringt. Größte Änderung könnte demnach – neben einem neuen SoC mit M3 – die Einführung von OLED-Screens sein, die die aktuellen LCD- beziehungsweise Mini-LED-Technik ablösen wird. Apple arbeitet schon seit Jahren daran, will auch MacBooks damit ausstatten. Endziel bleiben allerdings offenbar Mikro-LED-Screens aus eigenem Design.

Die OLED-Technik wird von Apple derzeit in allen aktuellen iPhones – mit Ausnahme des SE – sowie in der Apple Watch und demnächst im Headset Vision Pro verwendet. Die Nutzung für größere Screens wie beim iPad oder MacBook vermeidet Apple bislang – wohl auch deshalb, weil dem Konzern deren aktuelle Qualität nicht ausreicht. (Im Android- und Windows-Bereich sind OLEDs seit Jahren üblich.) Beim iPhone verwendet Apple ausgefeilte Verfahren, um Ghosting-Effekte, wie sie im OLED-Bereich häufig vorkommen, zu vermeiden.

iPad Air und iPad mini

Weitere neue Modelle von Apple im iPad-Segment, die in der Pipeline zu stecken scheinen, sind ein iPad Air mit M2 oder M3 sowie eine überarbeitete Variante des iPad mini. Das iPad Air war in fünfter Generation mit M1-SoC im März 2022 erschienen und fristet ein Nischendasein zwischen iPad Pro und iPad 10. Das iPad mini hatte Apple zuletzt im September 2021 überholt – mit neuem Formfaktor und USB-C-Anschluss. Seither warten Interessierte auf Kunde eines neuen Modells.

Gurman und andere Gerüchteköche sind sich uneinig, wann iPad Air und iPad mini überholt werden. Hier besteht noch eine leichte Möglichkeit, dass Apple dies im Herbst tun könnte – entweder im September zur traditionellen iPhone-Ankündigung oder im Oktober, wenn iPadOS 17 erwartet wird. Das Einsteigermodell iPad 10, wie erwähnt eingeführt im Herbst 2022, könnte noch länger unangetastet bleiben, auch wenn es nicht perfekt ist – etwa in Bezug auf die Apple-Pencil-Unterstützung.

Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)