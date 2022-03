ONDA H610M+: Das erste Mainboard mit DDR5- und DDR4-Steckplätzen

Das H610M+ des chinesischen Herstellers ONDA ist das erste Mainboard, das sowohl DDR5- als auch DDR5-Speicherriegel aufnimmt. Es nutzt damit das Speicher-Interface von Intels Desktop-Prozessoren der Familie Alder Lake-S (Core i-12000) aus, das mit beiden Speicherarten umgehen kann.

DDR5- und DDR4-Steckplätze auf einem Mainboard sind in Übergangsphasen praktisch, weil man sich so nicht auf einen Typ festlegen muss. So lassen sich zunächst etwa vorhandene DDR4-Riegel ein- und später durch schnellere DDR5-Module ersetzen, wenn die Preise auf ein vertretbares Niveau sinken.

ONDAs H610M+ geht dafür allerdings große Kompromisse ein: Es gibt insgesamt nur zwei RAM-Steckplätze, jeder davon ist über 64 Datenleitungen mit dem Prozessor verbunden. Da ein gleichzeitiger Mischbetrieb von DDR5 und DDR4 nicht möglich ist, lässt sich nur ein Speicherkanal nutzen (Single-Channel-RAM). Als Low-End-Mainboard mit H610-Chipsatz gibt es zudem kein schnelles Thunderbolt 4 oder USB 4 beziehungsweise 3.2 Gen 2.

Andere Hersteller schlafen

In Europa hat ONDA keinen Vertrieb. Das H610M+ ist deshalb interessant, weil es zeigt, was andere Hersteller bisher nicht anbieten. Beim Wechsel von DDR3 auf DDR4 wagten sich auch die großen Hersteller an Mainboards mit unterschiedlichen RAM-Steckplätzen. ASRock verkaufte etwa das H170 Combo mit vier DDR3- und zwei DDR4-Steckplätzen für Intels Skylake-Prozessoren (Core i-6000, LGA1151), Biostar das Hi-Fi H170Z3 mit jeweils zwei Steckplätzen.

Inzwischen sind zahlreiche DDR5-Speicherkits bei einigen deutschen Shops verfügbar. Mit Preisen ab 7,50 Euro pro Gigabyte sind diese aber noch deutlich teurer als DDR4-RAM, der bei etwas mehr als 3 Euro pro Gigabyte startet.

(mma)