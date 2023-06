OOP 2023: Jetzt noch kurzfristig für die Softwarekonferenz anmelden!

Wer dieses Jahr eine Vor-Ort-Ausgabe der OOP erleben möchte, sollte sich bei der Registrierung für die traditionsreiche Softwarekonferenz sputen. Denn die sogenannte Sommer-OOP findet bereits nächste Woche statt. Von 3. bis 5. Juli werden Softwarearchitekten, Softwareentwickler und IT-Projektleiter im Westin Grand Hotel zusammenkommen, um die Gelegenheit wahrzunehmen, den aktuellen Stand der Softwarearchitektur (und darüber hinaus) zu diskutieren und Wege zu erkunden, die bei den eigenen Herausforderungen Lösungen aufzeigen.

Eine Betrachtung zeitgemäßer Softwarearchitektur

Besucher und Besucherinnen der Sommer-OOP können aus über 70 Vorträgen, die sich über vier Tracks erstrecken, ihr individuelles Programm zusammenstellen. Es handelt sich dabei nicht um einen Aufguss der diesen Februar durchgeführten Online-Ausgabe. Das Programm der Vor-Ort-Ausgabe ist komplett neu zusammengestellt und wartet mit einer Vielzahl von Themen rund um die moderne Softwarearchitektur auf, die sowohl zu Inspiration als auch zur Herausforderung einladen; von Best Practices und Patterns bis hin zu Software-Engineering-Techniken, Führung und Innovation.

Die folgende Auswahl verdeutlicht die breite inhaltliche Ausrichtung des Programms.

Strategic Domain-driven Design: Architektur = Organisation?

Authentifizierung für Single-Page Applications und Micro Frontends neu gedacht: einfach und sicher dank Gateways

Konkrete Nachhaltigkeit-Tipps für Developer

Typische Missverständnisse zu Softwarearchitektur

KI und Architektur

Domain-Modeling-Techniken für das Entwerfen von Microservices

Wie überlebe ich eine Cloud-Migration?

Bessere Testbarkeit durch geeignete Architekturmuster und Code-Designs

DevOps-Praktiken für IT-Dienstleister (und deren Kunden)

Keynotes regen zum Nachdenken an

Darüber hinaus bieten die Keynote-Vorträge neue Perspektiven auf technologische Neuerungen und geben Einblicke, wie sich diese nutzen lassen. So werden Frank Buschmann und Kevlin Henney anekdotisch und persönlich die Reise und damit verbundene Lektionen beleuchten, die mit der Softwareentwicklung in den letzten Jahrzehnten einhergegangen sind. Eva Wolfangel, preisgekrönte Journalistin, Rednerin und Autorin, zeigt, wie vernachlässigte Sicherheitsfragen und systematische Denkfehler in der Entwicklung zu großen Problemen führen können. Janina Loh setzt sich schließlich kritisch mit innovativen Techniken und der damit nicht selten einhergehenden Euphorie auseinander.

Das gesamte Programm lässt sich übersichtlich der Konferenz-Website entnehmen. Hier finden sich Informationen zu den Preisen, zum Veranstaltungsort und vielem anderen mehr.

Veranstalter der OOP ist das Unternehmen SIGS DATACOM, das seit kurzem Teil der Heise-Medien-Gruppe ist. Die OOP 2024 wird wieder im ICM, dem gewohnten Veranstaltungsort, ausgerichtet werden. Für diese ist mittlerweile der Call for Papers offen. Bis einschließlich 3. Juli kann man sich hierfür mit Vorträgen und Tutorials bewerben.

(ane)