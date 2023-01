Observability: groundcover Caretta visualisiert Dependencies im K8s-Cluster

Das israelische Start-up-Unternehmen groundcover hat sich auf cloud-natives Application Performance Monitoring (APM) für Kubernetes spezialisiert. Ergänzend zu dem auf eBPF (extended Berkeley Packet Filter) aufbauenden Monitoring-Dienst hat groundcover jetzt das Open-Source-Tool Caretta für Service-Observability in Produktionsumgebungen vorgestellt. Caretta nutzt eBPF und die Kubernetes-APIs, um Entwicklerinnen und Entwicklern detaillierten Einblick in sämtliche im Kubernetes-Cluster laufenden Services und die damit einhergehenden Abhängigkeiten zu verschaffen.

Dynamische Serviceübersicht im Kubernetes-Cluster

Als Baustein in der APM-Strategie ist Caretta darauf ausgelegt, via Tracing im Netzwerk alle relevanten Daten zusammenzutragen, mit denen sich die verschiedenen Arbeitslasten im Cluster und deren Dependencies zu einem einfach überschaubaren Gesamtbild zusammenfügen lassen. Dabei greift das Tool einerseits auf eBPF zurück, um die Daten möglichst effizient zu sammeln, und visualisiert die Informationen anschließend in einem dynamischen Grafana-Node-Graph-Dashboard.

Via Grafana Node Graph visualisiert Caretta Services und Abhängigkeiten im Cluster. (Bild: groundcover)

Entwicklerinnen und Entwickler erhalten dadurch eine Übersichtskarte ihrer jeweiligen Kubernetes-Cluster, die den Netzwerkverkehr sämtlicher Dienste einschließlich der Interaktionen zwischen den Services abbildet. Nach Einschätzung der groundcover-Verantwortlichen sollen sich aus dieser Karte aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen lassen – beispielsweise zum Identifizieren zentraler Fehlerpunkte, zum Ermitteln von Sicherheitsanomalien oder auch, um Ansatzpunkte für die Kostenoptimierung auszumachen.

Weitergehende Informationen zu Caretta liefert der groundcover-Blogbeitrag zur Ankündigung des Open-Source-Tools, das auf GitHub unter Apache-2.0-Lizenz zur Verfügung steht.

