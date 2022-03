Oculus Quest 2 speist Bewegungsdaten in Apple Health

Sport mit VR-Brille: Nutzer der Oculus Quest 2 können demnächst Bewegungsdaten an Apple Health übermitteln. Eine entsprechende technische Ergänzung der offiziellen iOS-App für das Virtual-Reality-Headset von Meta sei nun für April vorgesehen, teilte das Unternehmen in seinem Blog mit. Dass das Feature kommt, war schon seit dem vergangenen Sommer angedeutet worden.

VR-Sport melden

Bislang kann man sich Bewegungsminuten und verbrauchte Kalorien in Spielen wie "Supernatural", "Dance Central" oder "Beat Saber" schon auf dem iPhone ansehen – sie landen in der offiziellen Oculus-Mobile-App. Allerdings tracken viele iPhone-Besitzer ihre Fitness mit der iOS-Gesundheitszentrale Apple Health, in das die Daten eben nicht importierbar waren. Entsprechend verpufften die Oculus-Infos zum Sport gegebenenfalls.

Letzten Sommer waren bereits Hinweise im Code der iOS-App für die Oculus-Geräte aufgetaucht, dass Meta (damals noch Facebook) eine Anbindung an Apple Health plant. Die Health-App wertet Daten aus und zeigt auch die reinen Rohdaten, wenn man dies wünscht. Im Zusammenhang mit der Verwendung der Apple Watch lassen sich Tagesziele erreichen.

Keine Reklame mit Fitness-Daten

Meta betont, dass es keinen Zwang gibt, die Daten weiterzugeben – weder an die Oculus-App noch an Apple Health. Wird der Sync erlaubt, landen die Move-Statistiken von Oculus allerdings auf Metas Servern. Sie seien dort Ende-zu-Ende-verschlüsselt. "Wir nutzen Deine Oculus-Move-Statistiken nicht zur Verbesserungen der Anzeigen, die Du in den Meta-Diensten siehst", so das Unternehmen weiter.

Apple nutzt Health-Daten grundsätzlich nicht für Werbezwecke, tatsächlich sieht der Konzern diese gar nicht, weil sie entweder lokal auf dem Gerät oder Ende-zu-Ende-verschlüsselt auf den Servern vorliegen (Apple hat den Schlüssel nicht). Meta ändert im Zusammenhang mit der neuen Funktion auch seine Datenschutzpolitik für Oculus, die neuen Regeln treten ab dem 11. April in Kraft.

(bsc)