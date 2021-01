Ölstand im Blick – mit einem LoRaWAN-Sensor

Jeder, der eine Ölzentralheizung hat, kennt es wohl: Es ist Januar und plötzlich geht die Heizung aus, weil der Öltank leer ist. Oder der Ölpreis erreicht einen Tiefstand, aber wieviel Öl geht eigentlich rein in den Tank? Die kommerziell erhältlichen Messgeräte sind entweder mit Hersteller-Apps verknüpft oder müssen vor Ort am Tank abgelesen werden. Blöd, wenn es dort keinen WLAN-Empfang gibt.

Daher zeigen wir in der Make 6/20 eine batteriebetriebene DIY-Lösung mit LoRaWAN. Damit werden auch weit entfernte Behälter bequem drahtlos überwacht. Die Füllstandsmessung erledigt ein kleiner Ultraschallsensor. Ohne Steckdose im Keller muss schließlich die Batterie möglichst lange halten – zum Glück lassen sich bei der Arduinolösung die externen Stromfresser abschalten. So sollte ein Batteriewechsel erst in zwei Jahren wieder nötig sein.

Messgeräte sind darüber hinaus ein Schwerpunkt der Make 6/20: Wir geben einen Überblick über diese essentiellen Hilfsmittel für das Elektroniklabor und Hilfe bei der Frage "neu oder gebraucht kaufen". Ebenfalls drahtlos, aber im Nahbereich arbeitet die Klimakasse, die mit 3D-gedruckten Modellen und NFC-Tags hilft, den eigenen CO 2 -Fußabdruck abzuschätzen. Und alle, die auf den Sommer warten, können schon einmal den Fledermausscanner vorbereiten, um dann in den kurzen Nächten den langohrigen Räubern auf die Spur zu kommen.

Diese und weitere Artikel finden Sie in der Ausgabe 6/20 der Make