Österreich beschließt Cell Broadcast für Katastrophenschutz

Warnungen vor Katastrophen, Suchaufrufe bei abgängigen Kindern und ähnliche dringende Mitteilungen sollen auch in Österreich mittels Cell Broadcast verteilt werden: Das sind rundfunkartige Nachrichten an alle kompatiblen Smartphones, die in bestimmten Funkzellen eingebucht sind – unabhängig von der Rufnummer des Handys und gebührenfrei. Am Montag hat das österreichische Finanzministerium die einschlägige Verordnung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, seit Mitternacht ist sie in Kraft.

EU-rechtlich sollte es gemäß EU-Verordnung 2018/1972 eigentlich schon zum 21. September 2022 so weit sein, nach österreichischen Telekommunikationsgesetz sogar bis 21. Juni 2022. Politisch hat der damals zuständige Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) die Umsetzung sogar für 2019 angekündigt. In vielen Ländern ist Cell Broadcast seit Jahren etabliert, beispielsweise in den USA seit 2012, in Kanada seit 2015. Deutschland hat Cell Broadcast am 23. Februar 2023 aktiviert.

Die österreichische "Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die technische Ausgestaltung eines öffentlichen Warnsystems" enthält keine Umsetzungsfrist. Sie verlangt die Bereitstellung damit per sofort, sagt aber gleichzeitig, dass Details zur Umsetzung zwischen Mobilfunkbetreibern und zuständigen Behörden zu vereinbaren sind. heise online hat die österreichischen Netzbetreiber um Auskunft gebeten, wann der Vollbetrieb von Cell Broadcast erwartet werden darf.

Redundante Zentralen

Beispiel einer kanadischen Unwetterwarnung über Cell Broadcast

(Bild: Daniel AJ Sokolov)

Unter anderem ist jetzt Vorschrift, dass jeder österreichische Mobilfunkbetreiber zwei von einander unabhängige Ausspieleinrichtungen (Cell-Broadcast Center, CBC) betreibt. Rechtlich enthält die Verordnung eine wesentliche Änderung gegenüber dem im Spätsommer begutachteten Entwurf: Entfallen ist die Haftungsbefreiung für Mobilfunkbetreiber, für den Fall, dass ihre CBC nicht verfügbar sind, sie daran aber keine Schuld trifft. Jetzt heißt es lapidar: "Allfällige Haftungsfragen sind nach den Regeln des allgemeinen Zivilrechts zu behandeln.

Technisch setzt Österreich auf das Common Alerting Protocol CAP 1.2 von OASIS in der Ausformung AT-Alert. AT-Alert verzichtet auf viele optionalen Parameter, um das System simpel zu halten. Das Zielgebiet einer Aussendung ist in maximal zehn Polygonen zu definieren, die insgesamt maximal hundert geographische Koordinaten haben dürfen. Die Netzbetreiber müssen dann die jeweils passenden Mobilfunkzellen auswählen. Nicht vorgesehen ist die im Standard optionale Beschreibung des Zielgebietes mittels Umkreis von einem bestimmten Punkt aus, mittels Geocode oder die Angabe von unterem und oberem Höhenbereich.

Mobilfunker müssen Handys voreinstellen

Die Nachrichten sind im Format UTF-8 zu gestalten dürfen bis zu 4096 Zeichen lang sein. Als Sprachen sind "Deutsch" und "Andere" definiert. Sie werden wiederholt ausgeschickt, je nach Dringlichkeit minütlich bis zehnminütlich. Durch eine eindeutige Identifikationsnummer wird sichergestellt, dass ein Handy die selbe Warnmitteilung kein zweites Mal anzeigt, selbst wenn das Handy das Mobilfunknetz gewechselt haben sollte. Die Wiederholungen dienen also dazu, Endgeräte zu erreichen, die bei früheren Versuchen nicht eingebucht waren.

Nicht jedes Mobiltelefon zeigt die Cellbroadcast-Mitteilungen automatisch an. Je nach Modell muss der Anwender im Voraus passende Einstellungen vornehmen. Die neue österreichische Verordnung verpflichtet die Mobilfunkbetreiber allerdings dazu, von ihnen in Verkehr gebrachte Handys von Haus aus so zu konfigurieren, dass Cell-Broadcast-Mitteilungen empfangen und prominent angezeigt werden.

Multimedia-Elemente gibt es für Cell Broadcast generell nicht; deren massenhafter Versand könnte das Netz überlasten. Hyperlinks könnten theoretisch im Text enthalten sein, deren Einsatz ist aber umstritten: Wenn zigtausende Empfänger gleichzeitig den Link zu einer Webseite oder einer Telefonnummer klicken, könnte das Netz erst recht wieder ins Wanken geraten.

(ds)