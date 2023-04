Offiziell angekündigt: Debian 12 kommt am 10. Juni

Am 10. Juni soll Debian 12.0 erscheinen, wie die Entwickler der Linux-Distribution jetzt offiziell angekündigt haben. Das Release namens Bookworm konnten Nutzer für Mitte 2023 erwarten, da Debian einem zweijährigen Rhythmus folgt und der Vorgänger Bullseye im August 2021 das Licht der Welt erblickte.

Letzte Patches müssen bald kommen

Der sogenannte Full Freeze geschieht nach derzeitigem Plan am 24. Mai. Das bedeutet, dass in dieser letzten Entwicklungsphase das Projekt neue Pakete für Bookworm manuell genehmigen muss. Solche Anfragen sollen bis zum 28. Mai eingehen, in der letzten Woche vor dem Release wollen sich die Entwickler nur noch dringenden Bugfixes widmen.

Wer Kapazitäten hat, den bittet Debian, das Upgrade von Bullseye auf Bookworm zu testen. Zugehörige Reports samt auftretender Fehler sollen Nutzer direkt an die Entwickler schicken. Alle Informationen hierzu und zu den einzelnen Schritten hin zum finalen Release von Debian 12 finden sich in der offiziellen Ankündigung.

Erst das Release, dann die Feier

Ist das Release tatsächlich geschafft, will das Debian-Projekt auch mit Bookworm seine traditionellen Feten ausrichten: Wer eine solche Party organisieren will oder an ihr teilnehmen möchte, findet auf einer eigens eingerichteten Seite weitere Informationen. Online findet zudem eine virtuelle Feier auf der DebianPartyLine – der Mumble-Server des Projekts – statt.

