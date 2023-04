Offizielle Websites in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt attackiert

Die Websites von mehreren offiziellen Stellen in Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag nach Cyberattacken zeitweise nicht abrufbar gewesen. Nach ersten Analysen sei klar, dass die Server durch DDoS-Attacken überlastet werden sollten, sagte Innen- und Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag.

Auch die Webseiten des Landesportals von Sachsen-Anhalt wurden am Dienstag lahmgelegt. Seit Dienstagfrüh seien die Webseiten der Ministerien und der nachgeordneten Behörden wegen eines DDoS-Angriffs nicht erreichbar, teilte das dortige Ministerium für Infrastruktur und Digitales mit. Ein Regierungssprecher des sachsen-anhaltischen Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) sprach von einem "größeren Ereignis".

Angreifer identifiziert

In Mecklenburg-Vorpommern waren unter anderem Webseiten der Ministerien, die öffentliche Homepage der Landespolizei und das MV-Serviceportal betroffen. Diese Webseiten würden vom IT-Dienstleister des Landes, dem Datenverarbeitungszentrum (DVZ) M-V, bereitgestellt und technisch betreut.

"Unsere Fachleute arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung der Vorgänge und daran, weitere Angriffswellen zu verhindern. Sie haben erste Angreifer frühzeitig identifiziert und gesperrt und weitere technische Maßnahmen umgesetzt, um weitere Angriffe abzuwehren", sagte Minister Pegel. Laut dem Computernotfallteam CERT M-V hat sich eine russische Cybergruppe auf Social-Media-Kanälen zu dem Angriff bekannt.

(anw)