Olympische Spiele: Eurosport mit bis zu 27 Live-Streams und 4K/HDR-TV

Mit mehr als 4000 Stunden Live-Programm will Eurosport von den kommenden Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis zum 8. August 2021) senden.

So sollen die Spiele, die aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum stattfinden, so "digital wie nie" zu sehen sein werden. So werden im kostenfreien Bereich des Videostreamingdienstes Joyn, den Eurosport zusammen mit ProSiebenSat.1 betreibt, bis zu acht weitere (in deutscher Sprache kommentierte) Live-Streams abrufbar sein - plus Dokumentationen, Höhepunkte und kuratierten Playlists. Der Pay-Bereich "Joyn Plus+" will sogar insgesamt 27 parallele Streams abrufbar machen.

Laut Eurosport wurde auch das Angebot über Eurosport.de (über das Web oder die App) für Tokio 2020 überarbeitet. So soll es unter anderem mehr Videos zu sehen geben. Weiterhin hat der Sender nach eignen Angaben Partnerschaften mit TikTok, Snapchat und Twitter geschlossen.

Weiterhin sollen die Olympischen Spiele hierzulande erstmals in 4K mit erweitertem Kontrastumfang (High Dynamic Range, HDR) zu sehen sein. Als Partner wurde hier HD+ gewonnen, sodass der Empfang über Satellit laufen wird und ein passenden HD+-Empfangsgerät samt Abo voraussetzt.

Jubel des Publikums fehlt

Eurosport will beim Ton mit einem "Atmo-Teppich" arbeiten, um die fehlenden akustischen Reaktionen des Publikums bei einigen Sportarten (allen voran Leichtathletik) ein wenig auszugleichen. Allerdings will man auf den übertriebenen Einsatz von "Fake-Klatschen" verzichten. Bei einigen Übertragungen soll es zudem alternative Audiospuren geben, beispielsweise mit speziellen Kommentatoren.

Ein großer Teil des technischen Materials, das Eurosport für die Übertragungen von Europa nach Japan geschafft hat, wird nach Angaben des Senders übrigens direkt danach nach Peking geschafft, wo ab dem 20. Februar 2022 die Olympischen Winterspiele stattfinden.

